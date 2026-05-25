Actrices
Macarena García y Anna Castillo: 15 años de amistad inseparable dentro y fuera del cine
La complicidad entre las intérpretes, iniciada en un curso de interpretación, se ha fortalecido a lo largo de más de una década de proyectos compartidos y éxito
Todo empezó con un encuentro entre dos jóvenes que estudiaban interpretación en 2011 y ahora, 15 años después, son una de las relaciones más estrechas y admiradas del panorama cinematográfico español. Y es que Anna Castillo y Macarena García, además de compartir una larga trayectoria profesional, han construido una amistad que está claro que traspasa la pantalla.
Ambas actrices coincidieron por primera vez en un curso de interpretación impartido por Lorena García de las Bayonas y, después de aquel primer contacto, todo cambió. Según contaban en una entrevista concedida a El Mundo, ahí surgió una conexión que se ha mantenido intacta con el paso del tiempo. Por ello, la complicidad entre las dos no tardó en trasladarse al terreno profesional.
Uno de sus proyectos más emblemáticos llegó con 'La Llamada', primero como obra teatral y posteriormente en su adaptación cinematográfica de 2017. Allí compartieron reparto y consolidaron una química interpretativa que el público convirtió en una de las más queridas de la ficción española.
A lo largo de los años también han coincidido en otros trabajos como 'Paquita Salas' y, más recientemente, 'Se tiene que morir mucha gente', una película basada en la novela de Victoria Martín y también su último proyecto conjunto hasta la fecha.
Dos estrellas del cine español
Más allá de sus colaboraciones, ambas han desarrollado carreras reconocidas por la crítica. Macarena García obtuvo el Goya a Mejor Actriz Revelación en 2012 gracias a 'Blancanieves', mientras que Anna Castillo recibió el mismo galardón en 2017 por su trabajo en 'El Olivo'. Dos trayectorias paralelas marcadas por el éxito y el reconocimiento de la industria.
Durante la entrevista, las intérpretes también aprovechaban para recordar cómo nació su vínculo y destacaron la admiración mutua que sienten ahora tanto a nivel personal como profesional. Por un lado, Macarena confesó que quedó impresionada por el talento de Anna desde el primer día de clase, mientras que Castillo reconocía a su vez que todavía estaba dando sus primeros pasos como actriz en aquella época.
Grupo de amigas
Su amistad, también, se amplió con otras compañeras del mismo entorno como Claudia Traisac, Belén Cuesta y Gema Galán. Todas ellas formaron un grupo considerado inseparable que ha permanecido unido durante los años y pese a los distintos caminos profesionales de cada una.
Sin embargo, lejos de la competitividad habitual del sector, ambas aseguran que entre ellas predomina el apoyo, la admiración y la confianza. Una relación que, según explican, ha evolucionado casi como la de dos hermanas y que se ha convertido en uno de los ejemplos más sólidos de amistad dentro del cine español contemporáneo.
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