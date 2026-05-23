La cifra que gana una exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ como influencer incendia las redes sociales: "Y la gente madrugando por 1.000 euros"

La 'Isla de las Tentaciones' es conocida tanto por sus rupturas explosivas como por las críticas que reciben a menudo sus concursantes. Recientemente, la exconcursante Mayeli Díaz, de 28 años, ha vuelto a ser el centro de las críticas tras revelar la exagerada cuantía de dinero que gana al mes como influencer y creadora de contenidos.

Mayeli nació en Ibarra (Ecuador), en 1998. Creció en su país natal hasta que, siendo muy pequeña, se trasladó a Valencia para reunirse con su abuela. En 2025, se dio a conocer por participar en la octava temporada de la Isla de las Tentaciones, ganando una gran popularidad que la ha llevado a protagonizar su propio espacio en la plataforma 'mtmad': 'Mi familia imperfecta', un programa en el que comprarte su día a día junto a su pareja, Álvaro Rubio, y su hija, Alma.

La influencer ha sido muy abierta al hablar de sus orígenes y de las profesiones tan alejadas del foco mediático que ha tenido antes de saltar a la fama. No obstante, en estas últimas semanas se ha convertido en una figura muy comentada tras su revelación: "Os voy a hablar de cuánto gano, de las publicidades que hago que son mi ingreso a día de hoy, porque yo ya no tengo un trabajo convencional como tenía antes, que trabajaba en una oficina al teléfono vendiendo", ha expuesto a través de su canal de 'mtmad' e Instagram.

Vivir de la publicidad

Díaz ha explicado que todo lo que gana mensualmente depende principalmente de la publicidad: "Yo no hago eventos ni bolos ni cosas así en discotecas porque no me gustan, tampoco me salen, y tengo una hija. Lo que gano es 100% de publicidades". La promoción de marcas y los proyectos autónomos que tiene la han llevado a cobrar, nada más y nada menos, que 30.000 euros en los últimos tres meses, un dato que ha dejado a muchos sorprendidos.

“Vamos a hablar del trimestre: enero, febrero y marzo. En enero hicimos aproximadamente unos 12.000 euros de publicidades, solo con mis redes sociales, yo sola, ya hablaremos en un futuro de las de Álvaro. En febrero hicimos un poco menos porque di a luz, hice menos publicidad, pero fueron 6.000 euros en redes sociales. Y en marzo fueron 15.000 euros en publicidades en redes sociales. El trimestre, sumarlo vosotros porque yo no tengo ni idea. Fue bastante bien, la verdad”, ha expuesto.

Después, ha explicado su procedimiento para cobrar: "Pensad que las publicidades las haces y no las cobras hasta dos meses después. O tres meses después. Entonces son publicidades que tienes gestionadas anteriormente. Y las de marzo se cobran en dos meses siguientes." Y ha desvelado cuál es la máxima cantidad que ha llegado a recibir: "Lo máximo, un solo vídeo, 5.000 euros”. Según Díaz, todo depende del tipo de proyecto que sea.

Indignación en las redes

La exconcursante de la 'Isla' ha dejado algunas notas sobre cómo gestiona su trabajo: "Si tú vas a ver tu publicidad publicitada en redes sociales, pues el precio sube. Si no, el precio baja. En fin, cosas que estamos aprendiendo porque soy nueva y me hice autónoma este año... Estoy aprendiendo de todas estas cosas y el trimestral, esto yo no lo sabía, perdonad mi ignorancia, pero yo no sabía que se pagaban impuestos cada tres meses. Yo pensaba que eso se arreglaba al año”.

En poco más de medio mes, Mayeli ha ganado 4.000 euros sola, sin contar con los ingresos de su pareja. Consciente de ello, ha hecho una pequeña reflexión: "Seguro que habrá gente que cobre el triple que yo y habrá gente que cobre muchísimo menos que yo. Yo me siento afortunada de poder facturar ese dinero que en mi vida habría pensado que podría ganar echándome la foto con el móvil. Es que soy muy privilegiada, muy afortunada. Dios me bendiga".

Pese a ello, las redes han acabado encendiéndose. Mientras que algunos usuarios se han alegrado por ella, muchos otros han mostrado su indignación e incredulidad a través de comentarios como los siguientes: "Y la gente levantándose a las 5 am para ganar 1000 €. Qué bien repartido esta todo”, “Y yo estudiando 6 años, haciendo un MIR y trabajando guardias de 24 h que he llegado a hacer más de 100 h en una semana para cobrar 2400 €….”, “Por tocarte el higo dicho claramente”, “Ósea que solo tengo que ir a la isla de tentadora y tengo la vida solucionada, apuntado”.

La exconcursante de la 'Isla de las Tentaciones' calculando sus gastos mensuales. / Mayeli Díaz/Instagram

Gastos mensuales de la influencer

Algo que tampoco pasa desapercibido es el estilo de vida de la influencer. Mayeli ha revelado que gasta 100 euros por semana solo en comida, aunque su pareja la ha corregido: "Cómo se nota que soy el que hace las compras. Es más, mucho más. Voy casi todos los días porque falta cosas y cada vez que voy a comprar son 30 y 60 euros, fácil”. Con una calculadora en mano, han concluido que gastan cerca de 800 euros al mes en comida y 1.600 en alquiler, sin contar con el Internet (120), la gasolina (500), la luz (100) y el agua (30).

Acumulando ya 2.350 euros mensuales, Mayeli ha desvelado cuánto gasta en ocio: "Yo no tengo ocio de irme a tomar cervecitas con mis amigas. Yo tengo caprichitos. Caprichitos básicos. Decoración y cositas básicas que me entran por caprichos. Vamos a hablar de un solo mes. Vamos a decir que hemos tenido que amueblar una casa entera. Y esos caprichitos básicos cuestan mucho. Por ejemplo, el otro mes me gasté 100 euros en plantas", cifra que ha vuelto a corregir su pareja: "150 euros en plantas".

Finalmente, ha juntado todas sus expensas: "Gastos básicos, 2.350 euros al mes y se dice poco, ¿eh? No le he sumado ir a restaurantes [porque usa una aplicación exclusiva para influencers que le permite comer en restaurantes de forma gratis]. A veces sí que los pagamos pero es que es algo que los influencers solemos hacer por publicidad y si no, como en mi casa que me sale más barato. Bueno, pues estos son los gastos que tengo al mes tirando a la baja y yo te digo que lo redondearía a 3.000".