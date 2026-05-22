Shakira, Hacienda somos todos

Esta semana se cerraba el último frente fiscal de Shakira en España. La Audiencia Nacional daba la razón a la cantante en el ejercicio fiscal de 2011 y condenaba a Hacienda a devolverle alrededor de 27 millones de euros ya ingresados, unos 9,2 millones más en intereses de demora (cantidad que seguirá creciendo hasta el pago efectivo), además de avales por valor de 33 millones y otros costes asociados al procedimiento y al mantenimiento de esos avales. Y la sentencia es muy clara en un punto: Hacienda no ha podido demostrar que Shakira residiera en España más de 183 días durante aquel año.

De hecho, aquel 2011 coincide con una etapa en la que Shakira estaba inmersa en una gira internacional gigantesca. La cantante que muchas de sus visitas a España eran estancias puntuales para ver a Gerard Piqué. Llegó a explicar que, cuando actuaba cerca de Barcelona, aprovechaba para “venir a darle un beso” a su pareja y volver inmediatamente al trabajo. Visitar un país por horas para ver a tu churri no equivale a fijar una residencia fiscal.

Todo muy bien pero el problema empieza cuando la cantante utiliza esta victoria como una absolución global de toda su historia fiscal en España. Porque no es así. Sí, Shakira ha ganado el caso de 2011. Pero también es cierto que los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014 terminaron con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Desde el departamento de comunicación de Shakira nos insisten a las Mamarazzis que pactó “no para eludir la cárcel, sino per evitar 40 días de juicio con el daño que suponía eso para su familia y su reputación”.

Pero también conviene no infantilizar la historia. Un acuerdo con Fiscalía no es lo mismo que una absolución. Pactar implica asumir determinadas responsabilidades penales, económicas y fiscales para cerrar un procedimiento. Y aunque pueda hacerse por pragmatismo, por agotamiento o por protección familiar, también es evidente que nadie pacta algo de este calibre si cree que tiene una absolución clarísima garantizada.

De todas maneras, es la historia de siempre, esta relación de las grandes fortunas con los sistemas fiscales europeos. Seguramente para Shakira, que durante años tuvo fijada su residencia fiscal en Bahamas, un territorio con una presión fiscal bajísima, aterrizar en un país como España debió de suponer un shock económico monumental. En los tramos más altos del IRPF español, entre impuestos estatales y autonómicos, la tributación puede acercarse al 50% dependiendo del tipo de ingresos y de la comunidad autónoma. Pero precisamente así funciona un Estado del bienestar, donde quien más gana, más aporta. O, como mínimo, debería ser así. Lo que sucede es que muchas veces, quien más gana, más facilidad tiene de “asesorarse” para pagar menos.

Además, hay otro elemento emocional que explica por qué este caso fiscal pesa tanto en Shakira y por qué probablemente esta victoria judicial tiene para ella un significado mucho más profundo que una simple devolución millonaria. Toda esta historia con Hacienda quedó completamente mezclada con su ruptura con Piqué. Hay que recordar la canción con Bizarrap: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.” Y probablemente ahí está una de las claves emocionales de todo esto.

Cerrar definitivamente el frente de 2011 también tiene para Shakira un componente simbólico. No solo cierra un litigio larguísimo con la Agencia Tributaria. También cierra uno de los últimos vínculos públicos que la seguían conectando con la etapa más dolorosa de su relación con Piqué.