Nuevos detalles de la boda de Taylor Swift: máxima confidencialidad e invitados confirmados

Desde que el pasado agosto Taylor Swift confirmara que se casa con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, este ha pasado a ser uno de los evento más esperados del año en redes sociales, y se espera que genere aún más repercusión una vez celebrado.

Dos años y medio después de empezar su relación, la pareja publicó varias fotos de la pedida de mano en Instagram, que ya suma casi 38 millones de 'me gusta' de los fans. Los seguidores estaban ansiosos por conocer todos los detalles del enlace. Hasta el momento, la mayoría han sido simples especulaciones.

Escenario de la boda

Ahora se ha conocido que Nueva York será el escenario de la boda de Taylor Swift, una ciudad que ha estado visitando con mucha frecuencia. Entre estas visitas recientes se ha visto a la cantante con sus padres y hermano, lo que ha aumentado los comentarios sobre su enlace en la ciudad.

La noticia ha sorprendido tanto a sus seguidores como a las personas cercanas a la pareja, ya que se teorizaba que estarían pensando en que el evento tendría lugar en Rhode Island (estado en Estados Unidos), donde Swift tiene una gran finca.

Sin embargo, el pasado mes ya se señaló que se podría descartar esta idea para elegir otra ubicación con mayor aforo para poder invitar a muchas más personas, puesto que se trata de una boda que podría contar con muchos asistentes.

Acuerdo de confidencialidad para los invitados

Taylor Swift ha estado llamando a los invitados para darles a conocer la fecha de su boda, que será el próximo día 3 de julio, aunque todavía no les ha informado del lugar exacto para evitar que se filtre, según ha publicado el sitio web especializado en celebridades Tmz.

El evento coincide con la Copa Mundial de la FIFA y la mayor reunión marítima internacional, la Sail4th 250. Asimismo, se trata de la víspera del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos.

Para el gran día en la Gran Manzana cuentan con una lista de invitados de entre 150 y 200 personas, en las que se incluyen a familiares, amigos y músicos como Selena Gómez, Zoë Kravitz y Gigi Hadid, y estrellas del deporte como el deportista Patrick Mahomes y Andy Reid, entrenador de los Kansas City, con el que juega Kelce, según informa EFE. Todos ellos tendrán que confirmar la asistencia firmando un acuerdo de confidencialidad para evitar que se revelen los detalles.