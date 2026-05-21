Miguel Bosé publica un vídeo anunciando una retirada temporal: se transforma en león con la IA

Miguel Bosé vuelve a ser el protagonista a través de las redes sociales con un nuevo vídeo viral que ha desatado un gran debate. Hace apenas una semana ya compartió otra publicación bailando en pijama desde su casa que fue muy comentada por los usuarios, y en esta nueva ocasión ha destacado por un vídeo algo extraño.

Acaba la gira 'Importante Tour 2025-2026'

El cantante internacional, de 70 años, termina su gira mundial 'Importante Tour 2025-2026' este sábado 23 de mayo, en México. Con tal de despedirse de su ruta particular de conciertos, ha publicado un vídeo en Instagram para agradecer el cariño a sus fans mientras se encontraba todavía sobre el escenario: "Amigos, me despido. [...] El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo".

A través de un lenguaje y una estética extravagante, aunque común en él, también ha anunciado su retiro. Igualmente, ha querido aclarar que es simplemente un parón temporal en su carrera para poder pensar y pide que sus seguidores no le olviden porque habrá próximos encuentros: "Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro, el que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos. Os quiero".

Transformado en un león blanco con IA

La grabación tenía como objetivo este doble anuncio, pero la idea original ha quedado totalmente en un segundo plano debido a lo que ocurría en el vídeo mientras hablaba: vestido de blanco sobre un destello y un fondo celestial, el cantante ha acabado transformándose en un león blanco con una vestimenta también blanca y ornamentos dorados; una transición ejecutada con Inteligencia Artificial.

Muchos usuarios relacionan la imagen del animal con el término 'Urmah', una raza alienígena humanoide con apariencia de león bípedo al que se describe como un ser pacífico y un excelente guerrero. Son conocidos en mitología como 'guardianes intergalácticos', genetistas y guías espirituales enfocados en aportar armonía y coraje.

Opiniones divididas en los comentarios

La publicación ha tenido una gran repercusión, especialmente por el debate que ha generado entre quienes destacan el carácter único y excéntrico que siempre ha definido al intérprete, y quienes consideran que es un vídeo muy extraño e incluso preocupante.

Entre los comentarios positivos, algunos seguidores entienden el estilo teatral y original: "Ole! ¡Bienvenido ese precioso Urmah blanco!", "Siempre tan creativo! Genial!", "Me parece original, como es él". Otro usuario, entre risas, comenta: "Ja, ja, ja, quién lo diría, Miguel Bosé es hermano Urmah!".

La cara contraria, sin embargo, son comentarios más críticos: "Que fea publicación", "Este hombre perdió el juicio!", "Horror", o "Cuando le enseñas a un abuelo a utilizar la IA".