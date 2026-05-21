Así es la lujosa casa de Marcos Llorente: spa privado, hectáreas de olivos y hasta tres piscinas

Marcos Llorente es uno de los futbolistas del momento, tanto por sus éxitos deportivos en el Atlético de Madrid como por su sorprendente ritmo de vida que ha compartido en su última entrevista en 'El Hormiguero'. El hogar desde el que disfruta del 'grounding' o los rayos del sol está en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Allí convive con Paddy Noarbe y su hija Amor en una espectacular casa que no deja indiferente a nadie.

Así es la espectacular casa de Marcos Llorente

En el último año, Marcos Llorente y Paddy Noarbe se instalaron en la exclusiva urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón. El matrimonio disfruta junto a su hija de una espectacular vivienda, en la que destaca el estilo moderno y minimalista. Es un hogar diseñado para la calma y la tranquilidad, un refugio del bienestar que la pareja ha diseñado a medida.

La casa del jugador del Atlético de Madrid destaca por sus materiales. El cemento porcelánico, la piedra natural, vidrio templado y el revestimiento en madera de nogal son los grandes protagonistas de la decoración.

En cuanto a la distribución, uno de los puntos fuertes es su un amplio salón de planta abierta, para poder estar conectado con el resto de estancias de la vivienda. En las imágenes que comparte el matrimonio en redes sociales, vemos que pueden transitar por las diferentes habitaciones de forma cómoda y sencilla.

Para la rutina de Marcos Llorente, la dieta es una parte fundamental en su día a día, siendo muy estricto con lo que come. No es una sorpresa que la cocina sea uno de los espacios más llamativos de la casa de Pozuelo, donde la porcelana está repartida en gran parte de la estancia, con una enorme isla central para cocinar con espacio o reunirte con seres queridos.

Otro punto clave en la distribución de esta casa de La Finca son sus enormes ventanales. La luz natural es una prioridad absoluta en ese hogar, así que es importante para ellos contar con grandes ventanas donde los rayos de sol sean los protagonistas.

Toda la casa está decorada en tonos claros, para seguir dando esa imagen de tranquilidad a la par que de elegancia. El dormitorio no podía ser menos, que transmite unas sensaciones de relajación absoluta, gracias a la cama con dosel de lino envolvente, así dejan ver en sus redes sociales.

En el hogar de Marcos Llorente en La Finca de Pozuelo hay de todo tipo de comodidades para desconectar de la rutina. Además de contar con un spa privado, tienen una piscina de agua fría, tanto una en el interior como otra en el exterior y sauna de agua caliente. En sus redes sociales, es habitual ver la impresionante 'infinity pool' que reina en el jardín.

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El exterior de la vivienda es otro aspecto muy atractivo del hogar, gracias a que están rodeados de vegetación por todas partes, sobre todo por olivos. Una zona ajardina perfectamente cuidada es el punto final a esta exclusiva casa.