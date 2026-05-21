Kim Kardashian, salpicada por la polémica por cocaína encontrada en un camión con productos de su marca

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), el principal organismo de las fuerzas del orden del Reino Unido contra el crimen organizado, publicó el lunes un comunicado que relaciona a una de las máximas celebridades de los Estados Unidos con el tráfico de drogas. La NCA explica que "un camionero ha sido encarcelado por contrabando de cocaína por valor de más de siete millones de libras (unos ocho millones de euros) escondida en un vehículo que transportaba un cargamento de Kim Kardashian Skims, de ropa interior y prendas de vestir".

Kardashian, empresaria, modelo y actriz, miembro de la familia de Kris Jenner y sus otras cuatro hijas, fundó en 2019 una marca de ropa de lencería, fajas y prendas cómodas con el nombre de Skims. El pasado mes de septiembre, un camión que trasportaba este tipo de prendas fue interceptado en un control que derivó con los hechos que vinculan indirectamente a la emprendedora con un caso de tráfico de drogas.

Una cubierta de piel en las puertas

Los agentes de la Guardia Fronteriza pararon al ciudadano polaco Jakub Jan Konkel, de 40 años, en el puerto de Harwich (Essex, Reino Unido) tras desembarcar de un ferry procedente de Hook of Holland en los Países Bajos. "Su vehículo transportaba 28 palets de Skims. La ropa fue sometida a rayos X. La carga era totalmente legítima y ni el exportador ni el importador estaban relacionados con el contrabando", explica la citada agencia. El problema surgió cuando las fuerzas del orden detectaron que el camión tenía una cubierta de piel en las puertas traseras del remolque.

Tal como informa la NCA, "en el interior había 90 paquetes, cada uno con 1 kg de cocaína". El tacógrafo, dispositivo de vehículos como camiones o autobuses funciona como caja negra, registró una parada de Konkel de 16 minutos que no declaró a la agencia durante el interrogatorio posterior. Las fuerzas del orden sospechan que ese fue el momento de la carga.

"Konkel negó inicialmente tener conocimiento alguno sobre las drogas de Clase A [aquellas consideradas las más peligrosas], pero finalmente se declaró culpable de tráfico de drogas, confesando que accedió a traficar con ellas a cambio de un pago de 4.500 euros", explica la agencia.

Condenado

El lunes, el ciudadano polaco fue condenado por el Tribunal de la Corona de Chelmsford en Essex a 13 años y seis meses de prisión. Según el comunicado de la NCA, el director de operaciones de la misma agencia, Paul Orchard, asegura que "los grupos del crimen organizado utilizan a conductores corruptos como Konkel para transportar drogas de Clase A, a menudo ocultas en cargamentos totalmente legítimos como este".

Orchard también alerta que "las drogas de Clase A se encuentran en el epicentro de una gran cantidad de delitos y sufrimiento en las comunidades del Reino Unido". El subdirector de la Fuerza Fronteriza, Jason Thorn, dijo por su parte que "estas drogas destruyen vidas e infringen miseria en nuestras comunidades".

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