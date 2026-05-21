¿Quién es Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal? 'Influencer' de moda y 'lifestyle' con miles de seguidores en Instagram y TikTok

Desde la filtración de unas imágenes donde se veía al jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, e Inés García, una 'influencer' sevillana de 21 años, paseando cogidos de la mano por las calles de Grecia, los rumores de una muy posible relación entre ambos han ido en aumento.

Pero eso no es todo. La noche del miércoles, un restaurante de Castelldefels (Barcelona) acogió al equipo de Hansi Flick con motivo de la celebración de los trofeos ganados, la Supercopa y la Liga, esta temporada. Durante la llegada de los campeones al recinto del Casanova Beach Club, Yamal y García se presentaron a la cita cogidos de la mano y ya como una pareja consolidada.

Así lo cuenta el periodista e 'influencer' Javi Hoyos a través de sus redes sociales. Pocas horas después, tanto el club azulgrana como el mismo periodista han publicado la imagen que lo confirmaría todo. La pareja posa oficialmente delante de la cámara en el 'photocall' del Barça que celebra sus dos trofeos.

¿Quién es Inés García?

Inés García cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok y 150.000 en Instagram. Aun así, hasta ahora había llevado su vida privada y personal lejos del foco mediático.

Hoyos cuenta que muchos usuarios empezaron a especular en torno a una posible ruptura de García con su anterior novio, con el que mantenía una relación desde hacía cinco años. El motivo de la ruptura, apuntan los rumores, habría sido el mismo Lamine Yamal, con el que la 'influencer' sevillana habría comenzado una nueva relación.

Con todo, ella misma salió al paso para desmentir estas informaciones refiriéndose al chico como "mi amigo Gonzalo". En el mensaje, la creadora de contenido también manifestó que "no tiene ningún sentido. No iba a darle importancia a este tema porque es lamentable, pero cero pruebas y cero sentido".

Moda y estilo de vida

Inés García centra todo su contenido en torno al mundo de la moda y el estilo de vida que lleva. De hecho, hace poco más de un mes, la 'influencer' anunció un proyecto llamado Coco en el cual presentaba una línea de vestidos elegantes para la marca y tienda de moda femenina Closet Barcelona.

El resto de contenido de la sevillana sigue la misma línea, donde crea vídeos para inspirar a sus seguidores y seguidoras con vestidos para ocasiones especiales, como bodas, fiestas o graduaciones. Entre su contenido, la sevillana también compartió todos los 'looks' que lució durante la Feria de Abril de este año, celebrada del 21 al 26 de abril en el recinto ferial del barrio de los Remedios (Sevilla).