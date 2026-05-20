Risto Mejide y Natalia Almarcha: acercamiento sin reconciliación sentimental

Una semana más, llega un nuevo episodio de las Mamarazzis, el pódcast del corazón en EL PERIÓDICO. La dupla formada por Laura Fa y Lorena Vázquez ha avisado de buen comienzo: hoy tocaba "día de autobombo", y motivos no faltaban. La entrevista de la propia Fa a Marc Giró en la revista 'Lecturas' y la gala de los Premis Nacionals de Comunicació que las periodistas presentaron en el Teatre Principal de Sabadell encabezan un programa cargado, en el que también se han abordado el triunfo de Shakira ante la Agencia Tributaria o el frustrado acto de conciliación entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz.

Como no podía ser de otra manera, también ha habido tiempo para repasar los últimos detalles en torno a la inesperada detención de Jonathan Andic, la durísima entrevista de Aitana Sánchez-Gijón en 'El País' y, como cierre, información de primera mano sobre el acercamiento entre Risto Mejide y Natalia Almarcha.

Marc Giró y un reportaje de la mano de Laura Fa

El programa ha arrancado con doble ración de autobombo bien merecido. Por un lado, el reportaje de la revista 'Lecturas' a Marc Giró, con entrevista firmada por Laura Fa, que se ha mostrado especialmente generoso en sus declaraciones por la amistad que une al presentador con la periodista. El gran titular elegido por la revista no deja lugar a dudas: "No tengo enemigos en la tele". Giró habla también de las dos cosas que colecciona, aunque para descubrirlas los lectores tendrán que pasar por el quiosco.

En la misma entrevista, el presentador se refiere a sí mismo como una travesti. "Siempre pensamos en travestismo exagerado", han matizado las periodistas, pero Giró deja claro que sus referentes van por otro lado: mujeres elegantes que marcan su forma de entender el estilo. Por su parte, las Mamarazzis han reconocido estar "muy contentas y muy agradecidas" por haber tenido la oportunidad de presentar la semana pasada la gala de los Premis Nacionals de Comunicació . Sin perder el sentido del humor, Fa y Vázquez esperan pacientemente a que llegue el día en el que sean ellas las que reciban alguno de los galardones que entregaron en el Teatre Principal de Sabadell.

Los muchos matices de la victoria de Shakira contra Hacienda

No sin antes desearle suerte a Paz Padilla y resto de compañeros en su estreno en Telecinco —"Que haga 'chup chup' el corazón", ha celebrado Laura Fa—, las Mamarazzis, 'shakirólogas' a tiempo parcial, han abordado el triunfo de Shakira frente a la Agencia Tributaria, que tendrá que devolverle 60 millones de euros. Eso sí, con el matiz que toda gran noticia merece: el ejercicio fiscal que ha ganado es el de 2011, pero no los posteriores. Y de esta cuantía que recuperará, la artista solo había abonado realmente 27,5 millones más los intereses; la multa nunca llegó a pagarla. Por tanto, lo que efectivamente le devolverán serán 'solo' unos 36 millones.

El comunicado emitido por la colombiana, al más puro estilo Robin Hood, representa un ejercicio de manipulación populista en el que minimiza el resto de problemas tributarios que arrastra y denuncia un señalamiento público y una supuesta persecución que afecta tanto a ella como a otros contribuyentes. Cabe recordar los días en los que la artista llegaba a Barcelona de madrugada tras conciertos, o cuando se acercaba simplemente de visita. ¿Cómo computaban? Sea como sea, la de Barranquilla había llegado a un acuerdo con Hacienda para no pisar la cárcel pese a haber recibido condena. Ahora, "vende una victoria que no equivale a todo lo que ha defraudado", han zanjado las Mamarazzis, antes de recordar que la artista arrastraba un caos tributario sin precedentes.

Aprovechando el repaso, las periodistas han confirmado que Shakira será la encargada de traernos la canción del próximo Mundial: pasamos del 'Waka Waka' al 'Dai Dai'. En su actuación, ya ha confirmado que la acompañarán sobre el escenario los Triplets Ghetto Kids, bailarines originarios de Uganda que ya se han hecho un nombre internacional.

Acto de (no) conciliación entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz

Las periodistas se han trasladado a continuación a los tribunales para abordar el acto de conciliación entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz. Solo se personaron los abogados de cada una de las partes, y no hubo acuerdo posible: ahora queda ver si el cantante interpondrá finalmente la querella por injurias y calumnias que ya anticipó. Las Mamarazzis han recordado que la vicepresidenta segunda del Gobierno fue "la mar de contundente" en sus declaraciones sobre el artista, por lo que no descartan que "igual tenía algún tipo de información privilegiada", han apuntado.

Se abren entonces ciertos paralelismos, se han encargado de recordar las Mamarazzis, comparando esta situación con la disputa de antaño entre Alessandro Lequio con Antonia Dell'Atte. Las Mamarazzis no descartan que estemos ante una maniobra política, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante no se está querellando contra las trabajadoras que lo han denunciado por varios presuntos delitos, sino contra la propia ministra. Y no solo eso: pedía no únicamente que la vicepresidenta se retractase, sino también una indemnización económica. Cabe esperar, además, que la querella acabe alcanzando también a varios medios y periodistas que se han hecho eco del asunto. "Yo me retractaría", ha avisado Laura Fa. "¿Qué vas a hacer? No estás en igualdad de condiciones", ha añadido.

Giro inesperado en el caso Andic

Más asuntos judiciales. El martes fue detenido Jonathan Andic tras una larga investigación de lo que, en un primer momento, parecía un simple accidente. Las autoridades manejan al menos siete indicios que lo situarían como posible autor material de la muerte de su padre, Isak Andic, durante una excursión por un terreno que a priori no presentaba grandes riesgos: contradicciones en su versión, marcas incompatibles con resbalones fortuitos o las visitas que el hijo había hecho al lugar de la excursión días antes. Tras declarar durante varias horas, Jonathan quedó en libertad tras abonar una fianza de un millón de euros.

Las Mamarazzis han querido recordar que la relación entre padre e hijo era muy tensa desde hacía tiempo y que habían trascendido discusiones públicas de contenido íntimo entre ambos. El padre, además, quería que Jonathan firmase un acuerdo prematrimonial al no estar conforme con la mujer de su hijo. Y no solo eso: la primera llamada que Jonathan efectuó tras los hechos no fue a los servicios de emergencia, sino a Estefania Knuth, viuda de Isak Andic a quien originalmente solo le correspondían cinco millones de la fortuna del fundador de Mango.

Como suele suceder en estos casos, también ha empezado a hablarse del papel que podría haber tenido la mujer de Jonathan en todo esto, porque claro, "siempre acaban buscando que haya la mujer mala", ha denunciado Laura Fa. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales ya están tirando por otro lado: hay usuarios buscando si la fecha de concepción del hijo del matrimonio coincide con la del fallecimiento del empresario.

Aitana Sánchez-Gijón arremete contra la prensa del corazón

Aitana Sánchez-Gijón ha concedido una entrevista a 'El País' para promocionar 'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar, que ha pasado por Cannes con gran éxito. No ha convencido, sin embargo, ni a Laura Fa ni al entorno Mamarazzi. Pero lo que de verdad ha activado los radares del pódcast ha sido la deriva del discurso de la actriz contra los medios. "Nunca he especulado con mi vida", afirma antes de calificar las intromisiones de la prensa del corazón como "violaciones" y de tildar de "depredadores" a los periodistas que las realizan.

A las Mamarazzis les ha parecido "casi bochornoso" el vocabulario elegido por la actriz, especialmente teniendo en cuenta que esa misma cobertura mediática fue clave en los inicios de su carrera y la ha acompañado hasta consolidarla como una de las grandes intérpretes del país. La relación de Aitana con la prensa había sido excelente hasta —parece ser— el momento en el que se anunció su relación con Maxi Iglesias, otro nombre destacado del panorama nacional.

"Respetamos que a la gente no le guste la prensa del corazón", han admitido las Mamarazzis, que no van a tolerar que se les llame "violadores" ni a ellas ni a sus compañeros de profesión.

Risto Mejide y Natalia Almarcha: amistad sí, reconciliación no

Para cerrar el episodio, las periodistas se han detenido en la exclusiva de Marta Riesco, según la cual Risto Mejide habría vuelto con Natalia Almarcha. Una mujer polifacética donde las haya: farmacéutica, tatuadora y nutricionista. Almarcha denunció en su día a su expareja —un Guardia Civil— por violencia de género y, a raíz de aquel amargo episodio, él contactó con ella para ponerse a su disposición. Más tarde, se encontraron el pasado 6 de mayo en un torneo de golf, y desde entonces no han vuelto a coincidir más allá de algún intercambio puntual de mensajes por WhatsApp.

Así, de segunda oportunidad, ni rastro: "Reconciliación sentimental no hay", aseguran las Mamarazzis. Con las parejas Risto sigue siendo un desastre, pero en esta ocasión "se ha comportado como un buen amigo". Las periodistas no creen que el reencuentro sentimental vaya a producirse, aunque tampoco descartan que sea un deseo de parte de él: todo este acercamiento con Natalia, sumado a los recientes 'likes' del presentador en redes, coincide en el tiempo con el claro distanciamiento entre él y Merche, cuya ruptura habría sido de las peores de su extenso currículum sentimental, sobre todo por la decepción que ella se llevó con la manera elegida por él para poner fin a la relación.

Risto Mejide y Natalia Almarcha: acercamiento sin reconciliación sentimental

"Currante" y "buen amigo" han sido los dos adjetivos elegidos por las Mamarazzis para describir a Risto —¡pidan un deseo!—, de quien no suelen hablar bien por la simple razón de que ellas cubren relaciones sentimentales, terreno en el que él, admitámoslo, no termina de afinar.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.