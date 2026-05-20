Primavera Sound Barcelona suma una camiseta del colectivo Top Manta a su colección oficial de prendas

Primavera Sound Barcelona, que se celebrará del 3 al 7 de junio de 2026 en el Parc del Fòrum, ha incorporado a su colección oficial de prendas una camiseta realizada en colaboración con Top Manta, la marca social impulsada por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. La pieza forma parte del nuevo despliegue de merchandising oficial del festival y conecta música, moda y activismo desde una mirada claramente urbana.

La camiseta ha sido ideada junto al diseñador barcelonés Medina Oscar y toma como referencia 'Youth Against Fascism', uno de los temas más abiertamente políticos de la mítica banda estadounidense de rock alternativo Sonic Youth. La elección no es casual: el grupo asociado a la contracultura, mantiene una relación simbólica con el imaginario de Primavera Sound, festival que históricamente ha reivindicado una forma de entender la música más allá del puro entretenimiento.

Mensaje político

La colaboración con Top Manta añade una lectura social a la prenda. La marca nació en Barcelona impulsada por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, el colectivo formado por personas migrantes que durante años han trabajado en la venta ambulante y que ha encontrado en el textil, la serigrafía y la producción local una vía para generar alternativas laborales dignas. El propio colectivo creó Top Manta en 2017, como marca propia y proyecto de autoorganización frente a la discriminación y la presión policial. En sus diseños, Top Manta ha hecho del mensaje político una seña de identidad, con prendas que hablan de migración, racismo institucional, derechos y pertenencia.

El logo de la camista oficial del Primavera Sound x Top Manta. / PRIMAVERA SOUND BARCELONA / TOP MANTA

La relación entre Primavera Sound Barcelona y el colectivo tampoco parte de cero. En 2019, Radio Primavera Sound dedicó un episodio de 'Lluites Properes' al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, con la participación de Aziz Faye, uno de sus fundadores, para abordar el fenómeno del top manta, la venta ambulante, la autoorganización y las luchas antirracistas en la ciudad.

Dentro de la colección oficial de Primavera Sound Barcelona, esta camiseta no funciona únicamente como recuerdo de festival. Su presencia introduce una conversación sobre quién produce la moda, qué historias se estampan sobre una prenda y qué papel puede ocupar el 'merchandising' cuando se cruza con proyectos nacidos desde los márgenes de Barcelona.