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Inés García, 'influencer' sevillana, y Lamine Yamal, pillados juntos: las imágenes en Grecia que han revolucionado las redes
Los rumores del posible noviazgo entre ambos empieza hace tan solo un mes
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Hace tan solo un mes que comenzaron a circular rumores acerca de una posible relación entre una 'influencer' y el delantero del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal.
Como sucede con muchos de los cotilleos sobre 'celebrities', Javi Hoyos, creador de contenido especializado en el mundo del corazón, ha seguido de cerca todas las novedades de este posible noviazgo.
De Barcelona a Grecia
Hoyos explica que el delantero catalán y la 'influencer' sevillana Inés García, de 21 años, ya habían sido avistados hace unos días abandonando un hotel de Barcelona. Ahora, los rumores cogen todavía más fuerza tras las imágenes en que ambos aparecen paseando cogidos de la mano por las calles de Grecia.
Vistos en el Garraf
A finales de abril, Hoyos también destapó un encuentro entre ambos en un restaurante del Garraf (Barcelona), donde también habrían asistido el compañero de equipo de Lamine, Fermín López, y su respectiva novia Berta Gallardo, también de Sevilla e 'influencer'.
A partir de ese momento, Hoyos ha seguido todos los pasos de la pareja. Lamine Yamal y Inés García habrían tenido una cita hace una semana en la capital catalana a bordo de un helicóptero en el que también viajaban amigos cercanos de la perla blaugrana, tal como evidenciaron las publicaciones en redes de ambos lados.
Más rumores
Inés García cuenta con más de medio millón de seguidores en la red social de TikTok y poco más de 100 mil en Instagram. Su contenido se basa en mostrar su estilo de vida y pasión por la moda.
Los rumores de una posible relación con Yamal van más allá, y muchos usuarios han empezado a especular en torno a una posible ruptura de García con su anterior novio, con el que mantenía una relación desde hacía cinco años. Con todo, ella misma ha salido al paso en redes para desmentir esta información.
Hoyos, por su parte, también ha saltado en defensa de la creadora de contenido andaluza, asegurando que a cada chica a la que se relaciona con el delantero del Barça "se la intenta destrozar" y generar "bulos" sobre ella.
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