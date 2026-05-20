Duro golpe para Rosa López: ha roto con su novio Iñaki García tras más de seis años de relación

Ruptura sorpresa la que este miércoles desvela la revista 'Semana' en su portada, la de Rosa López y su novio Iñaki García después de más de seis años de sólida relación en la que parecían la viva imagen de la felicidad.

Tal y como apunta la citada publicación por fuentes cercanas a la ganadora de 'Operación Triunfo', su separación no es reciente sino que se produjo hace ya dos meses, pero debido a la discreción y al respeto mutuo con el que la han llevado no ha trascendido hasta ahora.

El motivo de su inesperada ruptura, en la que han querido dejar claro que no ha habido terceras personas, es un desgaste en su noviazgo tras varios años compartiendo no solo su vida personal sino también la profesional y largas jornadas de trabajo, ya que Iñaki dejó su puesto en la Policía Local para convertirse en mánager de la artista y acompañarla en su carrera musical.

Ha sido un duro golpe para Rosa que, devastada tras haber separado su camino del que definía como el hombre de su vida, intenta superar este durísimo trance volcada en su familia, en su profesión -tras el lanzamiento de su último trabajo, '12 diamantes negros', este sábado 23 de mayo arranca una nueva gira de conciertos por nuestro país- y en el cariño de sus seguidores.

La pareja se conoció en 2019 de manera casual en un concierto de Marta Sánchez en Leganés cuando Iñaki, que trabajaba como policía local en la localidad madrileña, ayudó a la triunfita a salir del recinto debido a la aglomeración de gente que había.

Su flechazo fue instantáneo, y aunque en un primer momento intentaron mantener su historia de amor lejos de los focos, ésta no tardó en consolidarse y era habitual ver a Rosa y a su novio presumiendo de su felicidad en diferentes eventos en los que llegaron incluso a hablar de sus planes de boda y de sus deseos de convertirse en padres.

Sin embargo, y aunque no ha habido un detonante concreto, el desgaste que han sufrido en su relación en la que compartían tanto su esfera privada como la profesional, ha terminado con una ruptura de la que la granadina, destrozada, intenta sobreponerse alejada del foco mediático.