El calvario de Nil Ojeda, youtuber, en un vuelo a Perú: "Pensaba que me había explotado un riñón"

Encontrarte mal en un vuelo es una de las peores sensaciones del mundo. La combinación de encierro, cambios de presión y movimiento hace que enfermar en pleno vuelo sea una experiencia verdaderamente horrible. Ya sea por mareo por movimiento (cinetosis), deshidratación o problemas digestivos, existen estrategias sencillas para aliviar el malestar mientras estás atrapado en el asiento.

El creador de contenido y youtuber, Nil Ojeda, explicó a través de la plataforma de Tiktok lo que le ocurrió en un vuelo directo a Cusco, Perú. Nil catalogó su vuelo como "el peor vuelo de toda su vida". Lo hizo afectado, afirmando que llegó a pensar que algo muy grave le estaba pasando dentro del cuerpo. "Estaba llorando del dolor", empieza diciendo en el vídeo.

Tardanza en el despegue

Según narra el creador de contenido, llevaba varios días con gripe, tomando medicamentos y bebiendo grandes cantidades de agua para mantenerse hidratado. Antes de embarcar asegura que había consumido dos botellas grandes completas, aunque cometió un error que terminaría marcando todo el trayecto: no pasó por el baño antes de entrar al avión.

Una vez sentado en su asiento, empezó a sentir unas ganas intensas de orinar. Aun así, decidió esperar a que se apagara la señal del cinturón para evitar levantarse continuamente y molestar al pasajero que tenía al lado. “Pensaba que no iba a aguantar”, recuerda. Sin embargo, los retrasos previos al despegue y el inicio del vuelo hicieron que la situación empeorara rápidamente.

Con el paso de los minutos, el malestar se volvió insoportable. Nil explica que el dolor en la vejiga era cada vez más fuerte y que intentaba mantenerse concentrado para evitar perder el control. “Me dolía muchísimo la vejiga”, relata. Durante el ascenso del avión comenzó además a notar síntomas mucho más preocupantes.

El influencer cuenta que sufrió un fuerte pinchazo en el costado izquierdo acompañado de mareos, dolor abdominal y una extraña sensación que incluso hizo desaparecer de golpe las ganas de orinar. “Pensé que me había explotado algo”, explica. “No entendía qué estaba pasando”. El miedo aumentó hasta el punto de pensar que podía estar sufriendo un problema grave relacionado con el riñón.

En estado de urgencia

En medio del pánico, Nil se levantó de su asiento en pleno vuelo y corrió hacia el baño del avión mientras por megafonía le pedían que regresara a su sitio. Allí habló con las azafatas, a quienes explicó entre nervios y dolor que creía que algo serio le estaba ocurriendo. “Les decía: por favor, por favor, me pasa algo”, recuerda. Una vez dentro del baño, asegura que llegó a comprobar si había sangre mientras orinaba, convencido de que podía haber sufrido alguna lesión interna. “Estaba llorando del dolor y del susto”, afirma.

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Tras ese episodio, el creador de contenido asegura que continuó mareado y con ansiedad durante el resto del trayecto. Según explica, la tripulación estuvo pendiente de él y le ofrecieron azúcar y galletas para ayudarle a recuperarse. Aun así, pasó el vuelo con náuseas, sensación de vértigo y sin comprender realmente qué había sucedido. “No sé si fue por la presión del avión o qué pasó”, comenta en el vídeo. Finalmente aterrizó en Cusco todavía en estado de shock y con una idea muy clara: nunca había sentido tanto miedo dentro de un avión.