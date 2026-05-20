Gira mundial
Bad Bunny, cazado en un céntrico hotel de Barcelona antes de sus conciertos en el Estadi Olímpic
El fenómeno Bad Bunny se siente en Barcelona dos días antes del primero de los dos conciertos de su gira en el Estadi Olímpic. El artista puertorriqueño ha aterrizado este miércoles en la capital catalana y ya ha revolucionado a decenas de fans que se han acercado a las puertas del céntrico hotel del paseo de Gràcia en el que se va a alojar los próximos días.
El cantante ha intentado mantener un perfil bajo a su llegada, con gafas de sol, una chaqueta marrón y unas chanclas rojas, pero varios seguidores lo han reconocido cuando se dirigía a un vehículo con los cristales tintados durante el inicio de la tarde.
Horas después, cuando más fans ya se habían acercado a las puertas del hotel, el puertorriqueño ha regresado a su alojamiento acompañado por su equipo de seguridad y ha saludado a las cámaras que lo grababan.
El artista actuará los próximos 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys en su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', antes de pasar por Madrid con hasta diez fechas en el Riyadh Air Metropolitano desde finales de mayo hasta principios de junio.
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