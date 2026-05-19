Miki Molina rompe con todo y se a vivir a un pueblo de Burgos de solo seis habitantes

Alejado del foco mediático lejos de las portadas y titulares que protagonizó hace años tanto por su carrera interpretativa como por su vida sentimental -mantuvo sendas historias de amor con Lydia Bosch o Ana Obregón entre otras en la década de los 90- Miki Molina ha vuelto a convertirse en noticia después de que él mismo haya revelado que ahora reside en un pequeño pueblo de Burgos de solo 6 habitantes en el que se instaló hace un tiempo buscando la tranquilidad y una vida nueva "fuera del sistema".

El hijo del icónico cantante Antonio Molina y Ángela Tejedor, que a su vez es hermano de la actriz Ángela Molina y de la artista Mónica Molina, ha confesado que en este "refugio rural" en el que convive rodeado de gallinas y vacas, ha encontrado la calma que anhelaba desde hace mucho tiempo: "Yo creo que ya hay un momento en la vida en el que las cosas cambian. Uno necesita más tiempo para uno mismo. Me gusta el campo y por eso he decidido irme al campo y es lo que hago", ha expresado en declaraciones a 'Fiesta' el protagonista de 'Lleno por favor', o 'Ana y los siete'.

En cuanto a su vida sentimental, su última pareja conocida fue la también actriz Sandra Blakstad, aunque todo apunta a que en estos momentos estaría soltero. Su mayor orgullo, sus cuatro hijos: Clara (40) y Adrián (38), fruto de su relación con la modelo danesa Kirsa van Pallandt; Andrea (34), en común con Lydia Bosch; y Antonio, con la productora de cine islandesa Katrin Ólafsdóttir.

La primera de su numerosa familia en pronunciarse sobre su drástico cambio de vida, su sobrina Olivia Molina, que durante la alfombra roja de la gala de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas ha revelado que Micky está "feliz, lleno de vida y de ganas, y a gusto y eligiendo su camino" en un pequeño pueblo de la España vaciada.

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"En la vida hay tiempo para todo, para tomar muchas decisiones. Es lo que ha elegido para ser feliz, así si es lo que quiere es lo que está bien" ha asegurado la hija de Ángela Molina, aplaudiendo la determinación de su tío para encontrar su felicidad lejos de la industria del cine y de los focos.