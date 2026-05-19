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María (25 años), hija de Pep Guardiola: "Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo"
La hija del técnico revela que ha vivido en ocho países distintos
Pep Guardiola se va del Manchester City, según medios británicos
Andrea Riera
Pep Guardiola es una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, tanto por su etapa como jugador como por su trayectoria como entrenador. Junto a él y a la empresaria Cristina Serra, su hija mayor, María Guardiola, ha crecido bajo el foco mediático, aunque ha construido una identidad propia alejada del banquillo y más vinculada a la moda y las redes sociales.
María nació en Barcelona en 2001 y ha crecido con una vida marcada por los continuos cambios de país, ya que estaba condicionada por la carrera del técnico catalán: "Mi padre ya jugaba cuando nací. Todos nuestros movimientos se han centrado en su carrera", declaró en una entrevista para 'Vanity Fair'.
Ella misma lo resumió de forma clara: "Nací en Barcelona y he vivido en Roma, Brescia, Catar, México, Nueva York, Múnich, Mánchester y ahora en Londres. Me siento increíblemente agradecida por las experiencias que he tenido. Aunque a veces fue un reto, mis padres facilitaron las transiciones y nos ayudaron a mis hermanos y a mí a aprovechar las oportunidades".
Uno de los cambios más duros llegó durante su adolescencia, cuando tuvo que dejar atrás amigos y empezar de cero en otro país: "Fue la transición más desafiante, ya que tenía buenos amigos en Múnich y tuve que empezar de nuevo. Adaptarme al nuevo sistema escolar hizo que fuera aún más difícil encajar".
María tiene claro que el fútbol ha marcado su vida y le ha permitido disfrutar de su familia: "En muchos sentidos, mi familia y yo le debemos nuestra vida y oportunidades a este deporte y, por supuesto, al talento excepcional y la pasión de mi padre (...) Seguirlo por todo el mundo para ver partidos me generó recuerdos especiales y unió mucho a la familia".
Además, la influencer reflexionó sobre cómo la figura de su padre ha marcado su forma de ver el mundo y su carácter: "Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos con una visión de túnel hasta lograrlo".
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La joven también destacó la importancia del equilibrio emocional que le transmitieron en casa: "Mis padres siempre me han aconsejado que encuentre lo que me apasiona. Me animan a probar cosas nuevas, a aceptar el fracaso y a seguir buscando hasta encontrar mi vocación. También me recuerdan que en la vida lo más importante es amar y ser amado".
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