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'Six seven': el papa León XIV se suma a este fenómeno viral
El pontífice ha protagonizado un momento cercano con algunos jóvenes de la arquidiócesis de Génova
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El papa León XIV se ha convertido en el protagonista de las redes sociales tras un momento divertido en una jornada dirigida a jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación. Durante el encuentro, el obispo de Roma imitó el gesto más popular de TikTok y el vídeo se ha difundido rápidamente.
Fenómeno 'Six seven'
La escena se ha dado porque varios niños y niñas le enseñaron el movimiento que consiste en mover las manos de arriba a abajo y decir 'six seven'. La imitación del Papa, una tendencia viral de TikTok que no tiene ningún contexto ni sentido, lo cual la vuelve graciosa, ha provocado una ola de aplausos y risas.
El vídeo no ha tardado en volverse viral y destaca porque el momento inesperado muestra la actitud natural y cercana del pontífice.
Los hechos ocurrieron cuando los adolescentes de la arquidiócesis de Génova, una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en el norte de Italia, realizaron una peregrinación a Roma para reunirse con el pontífice el pasado sábado. Los menores estaban en proceso de preparación para recibir la Confirmación, ritual que complementa los sacramentos de iniciación cristiana y sella el bautizado con el don del Espíritu Santo.
Además de protagonizar este momento gracioso, el papa León XIV hizo un llamamiento a los presentes a ser constantes y perseverantes con la fe, y también a que disfruten de la etapa como una experiencia de crecimiento personal.
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