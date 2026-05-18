Marta Ortega reaparece en el Longines Global Champions Tour de Madrid junto a su familia

Apasionada de la hípica aunque hace varios años que se retiró de la competición, Marta Ortega ha hecho un hueco en su apretada agenda para disfrutar del Longines Global Champions Tour, uno de los campeonatos de salto más prestigiosos del mundo, que se ha celebrado este fin de semana en el Club de Campo Villa de Madrid.

Acompañada de su marido Carlos Torretta y de sus tres hijos, Amancio (13) -que tiene en común con Sergio Álvarez Moya, del que se separó en enero de 2015-, Matilda (6), y Manuel (3), fruto de su matrimonio con el hijo del diseñador Roberto Torretta y Carmen Echevarría, la presidenta de Inditex ha vuelto a acaparar un año más todas las miradas en su esperadísima reaparición en público coincidiendo con uno de sus torneos favoritos.

Apenas dos semanas después de deslumbrar en la Gala MET de Nueva York con un impresionante diseño de John Galliano para Zara de gasa azul marino, Marta ha presumido de ese estilo 'effortless chic' que la ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas del planeta con un outfit perfecto para una jornada en familia en la hípica.

Aunando comodidad y sofisticación, la hija de Amancio Ortega ha escogido un pantalón vaquero oscuro tipo baggy, camiseta de algodón de manguita con volante, escote redondo y botonadura frontal en blanco, sudadera azul sobre los hombros, y una gorra verde de la firma Sam New Man -que tiene un precio de 35 euros- en color verde con inscripciones en naranja.

De lo más sonriente, Marta ha derrochado ternura mostrando su faceta más maternal junto a sus pequeños en una jornada en la que también ha tenido tiempo para presumir de su complicidad con Carlos Torretta, con el que vive en una permanente luna de miel y en el que ha encontrado a su compañero de vida perfecto desde que se dieron el 'sí quiero' el 6 de noviembre de 2018 en A Coruña después de dos años de discreta relación.