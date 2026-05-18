La infanta Elena confirma que el Rey Juan Carlos se encuentra 'bien' tras su visita a Sanxenxo

Presumiendo una vez más de la maravillosa relación que tiene con su padre, la infanta Elena no ha dudado en renunciar a uno de sus eventos favoritos del año -el Longines Global Champions Tour, uno de los torneos hípicos más prestigiosos del mundo que se ha celebrado este fin de semana en el Club de Campo Villa de Madrid- para viajar a Sanxenxo y reencontrarse con el Rey Juan Carlos en su nueva visita a nuestro país.

Y no ha sido la única, ya que confirmando que su relación sentimental está totalmente consolidada Victoria Federica se ha sumado al plan familiar junto a su novio Jorge Navalpotro, que tras conocer al Emérito el pasado enero en Abu Dabi con motivo de su 88 cumpleaños, y acompañar a la influencer en Sevilla cuando el Monarca viajó por primera vez a España este 2026 para ver la reaparición de Morante de la Puebla en La Maestranza el Domingo de Resurrección, tampoco se ha querido perder las jornadas de regatas en la localidad gallega con el padre del Rey Felipe VI.

De regreso en Madrid tras dos días de lo más intensos en Sanxenxo con Don Juan Carlos, la infanta Elena ha reaparecido este domingo en la plaza de toros de Las Ventas en compañía de unas amigas para disfrutar de la corrida de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Radiante, y sin ocultar su felicidad tras su reencuentro con su padre, la hermana de la infanta Cristina ha destilado elegancia con uno de los looks que ha convertido en su seña de identidad, protagonizado por blazer azul grisácea, pantalón fluido en un tono más claro, camisa de rayas en blanco y celeste, y borsalino azul marino, además de un bolso de piel de asa corta a juego y un llamativo broche de plata en la solapa del estilo de los que suele lucir la Reina Sofía en todas sus apariciones.

Siempre discreta, doña Elena ha revelado con una gran sonrisa que el fin de semana en Sanxenxo junto al Rey Juan Carlos ha ido bien y que su padre se encuentra "bien", aunque ha preferido no entrar en detalles sobre si el Emérito tiene planes de regresar definitivamente a nuestro país, y tampoco ha querido pronunciarse sobre lo afianzada que está la relación de su hija Victoria con Jorge Navalpotro.