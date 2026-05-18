Bad Bunny y Adidas lanzan el merchandising oficial de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', con parada en Barcelona y Madrid

Bad Bunny y Adidas han lanzado la colección oficial de merchandising de la gira global del artista puertorriqueño, el ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, una macroproducción que recorrerá 18 países con 57 conciertos en total, incluida España. La cápsula, bautizada como 'Adidas x Bad Bunny Tour Merch, convierte cada ciudad del recorrido en una pieza más del universo visual de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Además, Bad Bunny atraviesa un momento especialmente activo en el mundo de la moda. El artista acaba de presentar 'Benito Antonio', su colección cápsula con Zara, que estará disponible a partir del 21 de mayo de 2026. La línea se inspira en la estética personal del cantante, con prendas de aire 'streetwear', referencias latinas y piezas como camisetas 'oversize', sudaderas, pantalones cargo, chaquetas y accesorios.

Mirada al archivo de Adidas

La propuesta 'merch' junto con Adidas nace alrededor del 'DTmF Tour' y plantea cada parada de la gira como una extensión de Puerto Rico más allá de la isla. A través de prendas, gráficos y referencias culturales, la colección conecta música, identidad y movimiento, trasladando el universo del artista a distintas ciudades desde una mirada vinculada al archivo deportivo de adidas.

España tiene un peso destacado dentro de esta cápsula. La línea incluye diseños dedicados a los conciertos de Barcelona (22 y 33) y Madrid (30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio), dos de las ciudades por las que pasará la gira. Hay prendas como camisetas 'oversize' de manga corta, camisetas 'relaxed' de manga larga y sudaderas con capucha vinculadas a las paradas de Barcelona y Madrid, con las icónicas tres franjas de la firma deportiva alemana.

Camiseta y sudadera Adidas oficial de la gira de Bad Bunny 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. / FOOTDISTRICT.COM

Puntos de venta y precios

Los precios van de los 45 euros de las camisetas gráficas 'oversize' dedicadas a ciudades como Barcelona y Madrid, a los 65 euros de las camisetas 'relaxed' de manga larga. Las sudaderas con capucha, también con versiones para Barcelona y Madrid, tienen un precio de 90 euros. La colección está disponible online en la web de Adidas y también en las tiendas físicas de FOOTDISTRICT Barcelona, en la calle Lleona 4, y FOOTDISTRICT Madrid, en la calle Valverde 35.

Colaboración Bad Bunny x Adidas

El lanzamiento refuerza la relación creativa entre Bad Bunny y Adidas, una colaboración que en los últimos años ha unido música, moda y cultura urbana. De hecho, llega después de otro hito importante en esa alianza: las BadBo 1.0, las primeras zapatillas propias del artista con la marca. El modelo debutó en blanco durante su actuación en el descanso de la Super Bowl LX y salió a la venta a nivel global el 9 de febrero de 2026, con un precio de 160 dólares.