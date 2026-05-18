Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínResultados AndalucíaShakiraRelojes SwatchÉbolaLluvia CatalunyaBizumRodaliesBarcelonaTita CerveraOutlanderAnchoas de lata
instagramlinkedin

Famosos

Ana Obregón y sus planes para este verano: "Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy"

La bióloga y actriz deja la puerta abierta a retomar sus icónicos posados veraniegos tras desmentir polémicas declaraciones.

Ana Obregón confirmó que Yolanda Ramos le había llamado diciendo que sus declaraciones sobre sus históricos posados estivales se habían sacado de contexto y la bióloga y actriz dio cerrojazo al asunto.

Ana Obregón confirmó que Yolanda Ramos le había llamado diciendo que sus declaraciones sobre sus históricos posados estivales se habían sacado de contexto y la bióloga y actriz dio cerrojazo al asunto. / JOSÉ RAMÓN GUISADO/ EUROPA PRE / Europa Press

CHANCE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Parecía que todo estaba zanjado. Ana Obregón confirmó que Yolanda Ramos le había llamado diciendo que sus declaraciones sobre sus históricos posados estivales se habían sacado de contexto y la bióloga y actriz dio cerrojazo al asunto. "Es todo falso, a ver, ella no ha dicho nada, me llevo de cine con ella", explicó Ana en su día. Y añadió: "Yo la adoro, me hace mucha gracia si te digo la verdad, y nos llevamos muy bien".

Pero no hay verano que se precie sin las palabras 'posado' y 'Ana Obregón' seguidas y la intérprete es sabedora de ello, por eso no hay más que preguntarle por la hipotética idea de retomarlos para que tire de ironía: "No me veréis hacer un posado en un crucero nunca"

Noticias relacionadas y más

La presentadora ya ha dado pistas de lo que hará el próximo verano y sus planes no pasan por coger un barco: "Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy". Lo que no ha aclarado es si viajará a Mallorca, y deja en el aire si retomará o no esos míticos posados suyos con los que se daba por inaugurado el verano en España: "Nunca se sabe".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
  3. Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna
  4. Los expertos en psicología coinciden: tomar apuntes con papel y bolígrafo mejora la memoria
  5. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  6. Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
  7. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  8. Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

Hansi Flick oficializa la renovación con el Barça hasta 2028

Hansi Flick oficializa la renovación con el Barça hasta 2028

El TNC presenta la última temporada de Carme Portaceli con un programa dedicado a Barcelona

El TNC presenta la última temporada de Carme Portaceli con un programa dedicado a Barcelona

Los 5 mejores restaurantes de Figueres según Tripadvisor: "Una gran experiencia"

Los 5 mejores restaurantes de Figueres según Tripadvisor: "Una gran experiencia"

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza la declaración de su sede de Gobierno como lugar de memoria

La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza la declaración de su sede de Gobierno como lugar de memoria

Las dos versiones del comisario que confesó la Kitchen: de exculpar al 'dos' de Interior a señalarle como responsable

Las dos versiones del comisario que confesó la Kitchen: de exculpar al 'dos' de Interior a señalarle como responsable

Audio | Manuel Vázquez

Audio | Manuel Vázquez

Directo | La huelga registra un seguimiento del 18,3% según Educació, cifra que Ustec eleva al 65%

Directo | La huelga registra un seguimiento del 18,3% según Educació, cifra que Ustec eleva al 65%