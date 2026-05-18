El alcalde de Madrid y Teresa Urquijo disfrutan en familia del torneo hípico con su bebé Lucas

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están viviendo el momento más dulce de sus vidas. Un año después de su romántica boda el 6 de abril de 2024, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Lucas, el pasado 3 de julio. Y aunque en estos 10 meses han disfrutado de su faceta de papás primerizos lejos del foco mediático, este domingo han hecho una excepción para regalarnos sus imágenes más tiernas y familiares con su bebé.

Aficionados a la hípica, el alcalde de Madrid y su mujer no se han perdido el último día de competición del Longines Global Champions Tour, uno de los campeonatos de saltos más prestigiosos del mundo que se ha celebrado entre el 15 y el 17 de mayo en el Club de Campo Villa de Madrid. Y lo han hecho acompañados por su pequeño, que se convirtió en el auténtico protagonista de la jornada.

Demostrando que es todo un padrazo, Martínez-Almeida se deshizo en mimos, caricias y carantoñas con Lucas, al que sostuvo en brazos y con el que jugó aupándolo entre risas durante largo rato sin poder ocultar su orgullo ante la embelesada mirada de Teresa, que también dedicó sus atenciones al bebé, que protegido del sol con un gracioso gorrito en tonos azules, no se perdió detalle de lo que ocurría a su alrededor.

Un plan familiar muy especial al que se sumó la madre de la joven, Beatriz Moreno de Borbón, que además de coger a su nieto con una gran sonrisa, fue la encargada de llevar el carrito durante parte de su paseo por el recinto bajo un sol radiante.

Presumiendo de lo enamorados que están dos años después de darse el 'sí quiero', el político popular y Teresa también sacaron tiempo para disfrutar de un rato a solas recorriendo los puestos de artesanía y productos relacionados con la hípica compartiendo confidencias y sonrisas mientras su bebé se quedaba al cuidado de su abuela y de otros familiares.

Fiel a su estilo boho-chic, la nieta de Piru Urquijo y Teresa de Borbón y Borbón ha vuelto a dar una lección de elegancia en clave casual luciendo pantalones vaqueros en color blanco, chaleco en cámel, blusa con estampado natural y mangas abullonadas en tonos azules y rojos, bolso tipo bandolera de piel marrón, y mocasines a juego.