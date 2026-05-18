Alberto Isla, ex de Isa Pantoja, se casa por tercera vez tras años lejos del foco mediático

A pesar de que lleva años alejado del foco mediático y ha logrado recuperar su 'anonimato', Alberto Isla protagonizó en su día infinidad de titulares por su vida sentimental. El gaditano fue el primer amor de Isa Pantoja, y junto a él se convirtió en madre de su primer hijo, Alberto, con solo 18 años.

Una relación repleta de idas y venidas -que nunca contó con la 'bendición' de Isabel Pantoja- que se rompía en 2014 y tras la que el joven sorprendía dándose el 'sí quiero' con Techi Cabrera -ex a su vez de Kiko Rivera- tras un breve romance. Un matrimonio fugaz, ya que solo 21 días después de convertirse en marido y mujer, rompían fulminantemente tras una fuerte pelea que dinamitaba para siempre cualquier posible reconciliación.

Fue tras su separación cuando Alberto e Isa decidieron darse una segunda oportunidad y luchar por su amor y por formar una familia con su pequeño Alberto, y en 2018, cuando el de Sanlúcar se encontraba en 'Supervivientes' la peruana viajaba hasta Honduras para visitarle y decidían casarse por sorpresa en una ceremonia por el rito garífuna, sin validez legal en España. Sin embargo, tampoco en esta ocasión su intentona salió bien y poco después de su paso por el reality rompían definitivamente.

Y ahora, tal y como ha revelado el periodista Javier de Hoyos en sus redes sociales, Isla ha sorprendido casándose por tercera vez con una joven cuya identidad se desconoce. Han sido los amigos de la pareja los que han compartido la primera imagen de los recién casados, en la que el ex de Isa, con un elegante chaqué, sonríe feliz mientras alza su brazo en señal de victoria, y en la que se aprecia el vestido de novia de su ya mujer -cuyo rostro se ha tapado con un corazón para preservar su anonimato- un diseño de corte clásico y romántico con maxi velo y tiara de brillantes.

Por el momento Alberto no se ha pronunciado sobre su tercera boda, que todo apunta a que se habría celebrado este fin de semana en su localidad natal, donde el gaditano lleva una existencia tranquila al margen del protagonismo mediático de la madre de su hijo Alberto.