Montadito de piripi: la receta de la tapa que ha conquistado a Rosalía y que se puede hacer en 15 minutos

Rosalía vuelve a ocupar los titulares. El pasado sábado, la cantante viajó a Sevilla para actuar junto a la Orquestra Filarmónica en un espectáculo gratis, a orillas del río Guadalquivir, con la colaboración de Netflix. No obstante, la noche anterior al concierto, pidió que le permitieran hacer una visita especial al local de la Bodeguita Antonio Romero para probar uno de los montaditos más típicos de la capital andaluza: el piripi.

Según ha compartido el restaurante a través de Instagram, la artista probó el emblema de la casa y dio su veredicto con un demoledor "está muy bueno". Los fans se congregaron a las puertas del local para ver a la cantante y pedirle fotografías y autógrafos. Poco después de su partida, la Bodeguita subió una imagen agradeciendo la visita a la cantante catalana: "¡Gracias por elegirnos para saborear nuestra cocina. Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un ‘Piripi’!”.

¿Qué es el piripi?

El piripi es un bocadillo hecho a base de filetes de cinta de lomo de cerdo y beicon, que se acompaña con queso, tomate loncheado y una mayonesa de ajo -que no debe confundirse con el alioli, la mezcla de ajo y aceite-, que aporta un sabor intenso al pan. Junto al serranito (el bocadillo de lomo, jamón y pimiento), la pringá (el montadito de carnes de cocido) y el pescado frito, es una de las tapas que más se sirven en los bares y las cervecerías sevillanas.

Según cuenta el restaurante de empanadillas Breadsquare, "el piripi no nació de un libro de cocina ni de un chef con estrella": nació en la barra de la Bodeguita de Antonio Romero, un negocio familiar originado en el antiguo mercado de la Encaranación. Después de que fuera inaugurado por Don Antonio Romero Hijón, en los años 60, su familia mantuvo el establecimiento en la calle General Polavieja y hoy continúa en la calle Harinas, en el centro de la capital, bajo el mando de su hijo, Pedro Romero.

"El resultado fue tan redondo que pronto dejó de ser “un montadito más” para convertirse en un emblema del tapeo sevillano", destaca Breadsquare. Sin embargo, lo más curioso de todo es que nadie sabe de dónde surgió el nombre de este plato estrella.

¿Cómo hacer piripi sevillano?

Hacer piripi no puede ser más sencillo. El truco está en usar productos de excelente calidad: una buena carne cocinada a fuego alto y una mayonesa preparada en casa. Esta receta rinde perfectamente para dos personas y no te ocupará más de 15 minutos.

Ingredientes:

2 panecillos (tipo mollete o viena)

2 filetes finos de lomo de cerdo

2 lonchas de beicon

2 lonchas de queso (tipo gouda o havarti)

2 rodajas de tomate natural

2 cucharaditas de mayonesa de ajo (1 huevo, un diente de ajo, 250 mil de aceite de oliva virgen extra, vinagre o limón y perejil)

Sal y pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Pasos:

Prepara la mayonesa de ajo: en un vaso de batidora o 'minipimer', casca un huevo y agrégale aceite, un chorro de vinagre o limón, sal y un diente de ajo pelado y troceado. Bate los ingredientes a velocidad baja hasta que la mezcla esté bien integrada. Después, agrega el perejil y vuelve a batir haciendo movimientos suaves, ascendentes y descendientes. Prepara el lomo: salpimienta los filetes por ambos lados. Calienta una sartén con unas gotas de aceite de oliva y dora los filetes durante dos minutos por cada lado. Prepara el beicon: en la misma sartén, cocina las lonchas hasta que estén doradas y crujientes. Monta el bocadillo: coloca primero el lomo, luego el beicon, el queso y el tomate. Añade una cucharadita de mayonesa sobre el tomate. Cierra el montadito y gratínalo en el horno o la sartén (con una tapa) hasta que el queso se funda.

Aunque lo ideal es consumir el montadito recién hecho, si sobra, se puede guardar en la nevera, envuelto en papel de aluminio, hasta 24 horas. La clave es calentarlo en el horno para recuperar su textura antes de consumirlo.