Emilio Gutiérrez Caba, tras la polémica con su ex: "No tengo nada que ocultar"

Han pasado varios meses desde que Emilio Gutiérrez Caba se viera en la palestra y no precisamente por su buen hacer en el mundo de la interpretación, en el que lleva desde hace más de cinco décadas. El pasado mes de marzo, el actor se convertía en noticia por la denuncia pública de su expareja, Mónica Medina, que explicaba que el intérprete quería desahuciarla de la casa en la que reside desde hace 20 años y que compartió junto a él durante los años que estuvieron juntos.

Según Mónica, cuando rompieron, Gutiérrez Caba le dijo que la casa se la quedara ella, pero no se cambió la titularidad del inmueble. Por su parte el actor respondía que la denuncia se había interpuesto hace ya dos años y que sólo quería recuperar su propiedad, sin querer entrar en más detalles, argumentando que éste era un asunto personal.

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Aprovechando su presencia en la entrega de los premios El Ojo Crítico, Emilio Gutiérrez Caba respondía cuando se le preguntaba por los avances del caso, que está "muy tranquilo" y que no tiene "nada que ocultar". "Eso son mis abogados, yo no quiero saber nada", zanjaba el presidente de AISGE, dejando claro que confía plenamente en la justicia.