A ver quién compra al cuarto mejor delantero del Madrid

Entre Torrente y Andersen Hay que volver a hablar esta semana del Real Madrid, porque si las peleas entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni parecían ya insuperables como material para memes, dos nuevos episodios ocurridos en la casa blanca las han eclipsado hasta el punto que ya nadie se acuerda de ellas. En primer lugar, la hilarante rueda de prensa de Florentino Pérez, en la que anunció, con unas maneras que a un cronista de este diario le evocaron a José Luis Torrente y Hans Christian Andersen –por ser el autor de El traje nuevo del emperador–, que convoca elecciones y se presenta. El presidente del Madrid flirteó de manera clara con el machismo y bajó al barro para encararse con unos cuantos periodistas. Las reacciones en las redes fueron desde vestirlo de Kim Jong-un hasta disfrazarlo de Donald Trump. El segundo momento de crisis blanca de la semana sucedió tras el partido que enfrentó el jueves al Madrid contra el descendido Oviedo. La supuesta estrella del equipo, el francés Kylian Mbappé, no fue titular, y tanto él como su compañero Vinícius recibieron silbidos de la grada. Algunos espectadores hicieron el amago de sacar una pancarta pidiendo la dimisión de Florentino Pérez, pero la seguridad del estadio se lo impidió. Lo verdaderamente suculento, en materia de redes, llegó tras el partido. Cuando le preguntaron a Mbappé por qué no había sido titular, respondió: "Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero. No tengo ningún problema con Arbeloa, tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Gonzalo y Vini para jugar y tener minutos". El entrenador del Madrid negó que hubiera establecido jerarquías: "Yo no dije semejante frase, Mbappé no me habrá entendido". Como hay quien plantea que quizás habría que buscarle una salida al futbolista francés, @yosoypaca objetó en X: "A ver quién compra al cuarto delantero. A uno que es peor que Gonzalo".

Florentino Pérez, durante su rueda de prensa. / X

Adolescencia en entredicho Sin abandonar lo deportivo, ni lo hilarante, una simple foto de una joven promesa del fútbol africano sirvió para desatar el delirio en X. "Gelson Dala, arquero de 16 años, se lleva el premio al jugador del partido en la Copa Africana Sub-17. ¡Angola tiene futuro bajo los tres palos!", escribió @nahuelzn, experto en el fútbol de todas las áreas que suelen escapar a los radares de los aficionados habituales –además de África, está especializado en el Caribe, en Asia y en Oceanía– y muy activo en las redes sociales. Lo que muchos usuarios encontraron cómico fue que la cara de Gelson Dala, que al parecer hizo un partidazo con Angola, no se compadecía demasiado con la que en principio tiene un chaval de 16 años. Los comentarios que suscitó su rostro, que incluye lo que apunta a ser un inicio de calvicie y también varias arrugas, insistieron en esta distancia entre la imagen real y la esperable. "Nacido en 2010. No puede acordarse del Mundial que ganó España. No se acuerda de la moña que se cogió con su grupo de divorciados porque eliminamos a Portugal y él no perdona el colonialismo", se burló @Lobo41015. "Decoooooooo, hazloooooo por favor!!! Talento angoleñooooo en el Barça es nuestro sueñooooo. Además solo tiene 16 años desde hace 40!!!! Viva Angola!!!", pidió su fichaje para el Barça @GallineroBlau. "16 años tenía cuando se independizó Angola", insistió @Ma_WuKong. "Con este hombre, Angola tiene futuro, presente y pasado", dijo @cobolainen. Otros intentaron pedirle a Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, que elucubrara acerca de los años que tiene Dala. "Hey @grok, de cuánto calculas la edad de la persona en la foto. Ver la imagen y sólo responder basado en la imagen", escribió @sgarciaz. Pero Grok no le hizo caso.

Gelson Dala, portero angoleño de 16 años. / X

Tucídides machaca el aro La reunión en Pekín entre Xi Jinping y Donald Trump ha sido el asunto de alcance global que ha suscitado más interés durante la semana. Al margen de los grandes titulares –las advertencias del presidente chino sobre el futuro de Taiwán, el acercamiento de las dos grandes potencias sobre Irán o el séquito de magnates tecnológicos que acompañó al presidente estadounidense–, sorprendió encontrar en las redes sociales una tendencia poco habitual. En las listas de conceptos más citados se coló ni más ni menos que el nombre de Tucídides, historiador y militar ateniense que narró la guerra del siglo V antes de Cristo entre Atenas y Esparta. Si ha sido recordado estos días es porque su nombre está asociado a la llamada 'trampa de Tucídides', un concepto moderno que se usa para describir el miedo de una potencia establecida a una potencia emergente que acaba provocando un conflicto. Xi hizo alusión a la trampa de Tucídides, concepto acuñado por el politólogo estadounidense Graham Allison, para hablar sobre la relación entre su país y EEUU. "A medida que se acelera la transformación del siglo y el panorama internacional atraviesa cambios y turbulencias, el mundo ha llegado a una nueva encrucijada. ¿Pueden China y Estados Unidos superar la trampa de Tucídides y establecer un nuevo paradigma para las relaciones entre grandes potencias?", dijo el presidente chino. Existen serias dudas de que Trump entendiera, al menos de entrada, de qué estaba hablando Xi. El periodista italiano resumió la situación de esta manera: "Xi Jinping citando a Tucídides a Donald Trump es una de las imágenes contemporáneas más surrealistas de los últimos años. Por un lado, la diplomacia milenaria china, que razona por símbolos, filosofía, referencias históricas y paciencia estratégica. Por el otro, Trump, que probablemente pensaba que Tucídides era una nueva marca de 'steakhouse' texana o un jugador serbio de la NBA".