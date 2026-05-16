El refugio de Sergio Ramos en Sevilla: una finca de lujo con vigas de madera y 13.000 m2

Sergio Ramos y el Sevilla se encuentran en la recta final de la compra del club andaluz. El 'camero' cerró su etapa en el Rayados de Monterrey tras finalizar la liga regular. Una etapa que le ha permitido aumentar su patrimonio y vivir experiencias nuevas en el fútbol de la otra parte del océano. Desde que finalizó su contrato en diciembre, el defensa ha recibido múltiples ofertas para regresar a Europa.

Pero tras meses de reflexión, finalmente será propietario de la entidad sevillista, a falta de la aprobación de LaLiga y del CSD. El grupo inversor Five Eleven Capital, asociados del exfutbolista del Sevilla Sergio Ramos, serán los dueños del equipo, tras dos días de reuniones.

Se desenredaron algunos puntos en los que no encontraban un acuerdo, como los avales o garantías de pago por parte del grupo que adquiere las acciones, además de las fórmulas de pago, abonando la mitad del valor de la acción en un primer pago, toda vez que los títulos del Sevilla cambien de mano en una notaría.

Así es 'La finca de La Alegría'

Ramos pasará a quedarse en 'La finca de La Alegría', junto a Pilar Rubio. El excentral vendió su casa y vivirá en los Bollullos de la Mitación, que está a tan sólo 40 minutos de la capital. El recinto tiene 98.182 metros cuadrados vallados rodeado por un muro gris de tres metros de altura y kilómetro y medio de longitud que rodea todas las instalaciones.

Vivirá junto a su pareja Pilar y sus hijos Sergio Jr. (2014), Marco (2015), Alejandro (2018) y Máximo Adriano (2020), en un espacio de tranquilidad donde puede alejarse del ritmo intenso de su vida profesional. El propio entorno tiene un valor sentimental importante, ya que ha sido escenario de acontecimientos relevantes en su vida personal, incluida su boda. Este vínculo emocional refuerza la conexión del futbolista con el lugar, que representa para él un regreso constante a sus orígenes.

Una oferta cultural

Bollullos de la Mitación es un municipio con un entorno residencial. El municipio conserva un patrimonio histórico notable, entre el que sobresale el enclave de Cuatrovitas, con su antigua construcción de origen almohade transformada en ermita.

También destaca la iglesia de San Martín de Tours, un templo histórico que forma parte del núcleo antiguo del pueblo. Antiguas explotaciones agrícolas de olivar, como la Hacienda Prado de la Torre, que reflejan la tradición del campo sevillano.

Por lo que hace a la gastronomía, está basada en la cocina andaluza tradicional, complementada por la cercanía a Sevilla, que amplía notablemente la oferta cultural y culinaria.

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También se acostumbra a beber Mosto del Aljarafe, una bebida tradicional por excelencia que protagoniza su conocida Ruta de la Tapa y del Mosto.