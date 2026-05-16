Mario Lara, actor mexicano, se hace viral por su opinión sobre Catalunya: "Me habían engañado sobre cómo son los catalanes"

Mario Lara es uno de las más de 900.000 personas del continente americano que ha venido a Catalunya a vivir. Es un actor y creador de contenido nacido en México que actualmente reside en la ciudad de Barcelona. En sus redes sociales, el propio actor dice ser un "barceloní en procés". Solo lleva ocho meses en la ciudad condal, pero en junio se presentará al B1 de catalán.

Desde que reside en la capital catalana, el contenido de sus redes sociales se basa en mostrar el proceso de adaptación en la comunidad catalana, y uno de los principales retos es la lengua. La Generalitat asegura que en todo el mundo hay entre 10 y 12 millones de personas que saben hablar el catalán, y más de 13 millones que lo entienden.

"El catalán no es una barrera"

Es por eso que muchas veces las personas extranjeras piensan que la cuestión del idioma hace que los los catalanes sean "gente cerrada, distante y casi imposible de entrar a sus círculos si vienes de fuera", tal y como explica Mario Lara.

Sin embargo, el actor asegura "desde que empecé a intentar hablar catalán, todo cambió. Con apenas unas palabras en catalán, y créanme, son muy pocas, se sorprenden, sonríen y de repente toda la conversación fluye diferente".

Lara explica que ha descubierto que "los catalanes son honestos, son leales y son mucho más cálidos de lo que te cuentan". De hecho el actor cuenta que ahora tiene un amigo catalán que conoció de fiesta, y que con apenas unas palabras en catalán, le bastó para entablar una relación de amistad hasta el día de hoy.

"He entendido que el catalán no es una barrera, es la llave que deshace cualquier muro. Así que sí, me habían engañado sobre cómo son los catalanes, pero de la mejor forma posible", concluye el ‘influencer’.

En Catalunya se registraron 8.210.710 habitantes en enero de este año. Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), esta cifra representa un aumento de más 86.000 personas respecto a un año atrás.

De entre todas ellas, la cifra de personas nacidas en el extranjero pero que residen en esta comunidad autónoma asciende hasta poco más de dos millones, es decir, el 25,1% del total de residentes catalanes. Por continentes, la población extranjera nacida en América es la más frecuente con un 47,4%, seguida de África y Europa.

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