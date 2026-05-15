Florentino Pérez y Omar Montes, dos perlas

Todavía con la resaca de las machiruladas de Florentino Pérez, llega el momento de repasar, una semana más, nuestro universo rosa particular. Hemos tenido un poco de todo: Desde una reina Letizia viral por la brillantez de sus discursos, hasta un presunto harén de Omar Montes, pasando por las vicisitudes de la folclórica menos folclórica de todas las folclóricas, María del Monte.

Ahí está María, aguantando el chaparrón e intentando recomponerse de los audios filtrados por el Diario de Sevilla, correspondientes a una conversación telefónica entre la cantante y su sobrino Antonio Tejado, pocos meses después del asalto en el domicilio de la artista. En esas escuchas, autorizadas por el juzgado de Sevilla, Tejado le aconseja a su tía, con rotundidad y una pasmosa frialdad, que debe "pasar página" del robo porque la Policía no iba coger a los ladrones ni iba recuperar “jamás” las piezas robadas.

Nos cuentan a las Mamarazzis que María del Monte sigue muy afectada “porque hay veces que el corazón tarda más que la cabeza en aceptar ciertas cosas”. Y en medio de todo esto, hemos visto a María sentarse con Aimar Bretos, en La Sexta, y hablar con naturalidad de su historia de amor con Inmaculada Casal. “Nos conocimos cuando estábamos en el colegio. Seguimos nuestras vidas, cada una la suya, y a los 20 años volvimos a coincidir y ahí se cruzaron las miradas”.

También habló con serenidad de su momento vital, pero con ese runrún permanente de fondo, sabiendo que el próximo 19 de abril comenzará el juicio contra su sobrino, señalado como presunto autor intelectual del asalto. El procedimiento se desarrollará a lo largo de dos semanas y quedará visto para sentencia, pero la relación con la madre y los hermanos de Tejado, que le han dado la espalda a María, y el sufrimiento emocional que arrastra la cantante, desde ese fatídico 25 de agosto de 2023, no hay sentencia que lo arregle.

Aunque si hablamos de historias complicadas, no podemos olvidarnos de otro de los nombres propios de la semana: Omar Montes. El cantante se ha convertido en uno de nuestros protagonistas, después de que una joven llamada Rocío Martín anunciara que espera un hijo suyo, mientras él sigue emparejado oficialmente con su novia y madre de su segundo hijo, Lola Romero. Hasta ahí, un triángulo amoroso de los clásicos de la prensa rosa, el problema es que, conforme han ido pasando los días, ya no estamos ante un triángulo y se acerca peligrosamente a un poliedro.

A las Mamarazzis nos han llegado dos historias consistentes de “amigas especiales” que habrían pasado por la órbita de Omar Montes en los últimos meses. Desde una empresaria madrileña con la que mantenía encuentros furtivos en la capital, a una chica veinteañera de melena trenzada, que le habría acompañado en alguna de sus actuaciones, camuflada entre su equipo. Tampoco es que estemos muy sorprendidas, la verdad.

Una semana completita que comenzó oliendo a rancio, cortesía de Florentino Pérez, y que mantuvo ese mismo aroma gracias el polifacético Omar Montes.

Y luego nos preguntan porqué nos apasiona la prensa del corazón. Pues porque a este ritmo, cualquier día le quita el puesto a la ficción.