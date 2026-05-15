Barcelona se convertirá en capital mundial del perfume con experiencias olfativas en 20 espacios emblemáticos | MAPA

La ciudad se prepara para oler de otra manera. La Barcelona Olfaction Week 2026 (BOW) desplegará en Barcelona, del 18 al 24 de mayo, una programación en una veintena de espacios emblemáticos para acercar al gran público una industria tan cotidiana como desconocida, la del perfume y las fragancias. Museos, librerías, jardines, palacios modernistas, rutas urbanas y espacios inmersivos formarán parte de una semana dedicada a las fragancias, el arte, la ciencia y la memoria emocional. La iniciativa, impulsada por el Beauty Cluster, se ha consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la perfumería y ha reforzado la ambición de situar a Barcelona como capital de la cultura del perfume.

España llega a esta cita con cifras de potencia internacional. El país se ha mantenido como segundo exportador mundial de perfumes y fragancias, con más de 10.124 millones de euros en exportaciones en 2025, y solo por detrás de Francia; y el perfume ha crecido un 9,5% en el último año hasta representar ya el 21% del mercado 'beauty' en España. Las cifras del sector superan a las de otros tan emblemáticos como el vino, el aceite de oliva y el calzado. Desde el Beauty Cluster, asociación privada que agrupa a más de 250 empresas de la cadena de valor de la cosmética, la perfumería y el cuidado personal, han defendido que se trata de una industria estratégica, competitiva y capaz de conectar empresa, ciencia, cultura y territorio.

Visibilizar el sector

"La perfumería española vive uno de los momentos de mayor crecimiento y proyección internacional de los últimos años", ha destacado Eva Lluch, vicepresidenta del Beauty Cluster. En la presentación oficial, celebrada en las oficinas de Iberchem, también se ha insistido en una idea que atraviesa toda la BOW: el sector quiere dejar de ser invisible. Detrás de cada fragancia hay investigación, materias primas, creatividad, tecnología, regulación y una red de empresas, muchas pymes y compañías familiares.

Ese cambio de mirada ha sido uno de los motores de la Barcelona Olfaction Week. La cita ha nacido con la voluntad de acercar la cultura del perfume a la sociedad y se ha consolidado como un evento bianual de referencia. "La BOW nació con el objetivo de reivindicar el perfume desde una mirada mucho más transversal, conectando industria, creatividad, ciencia y cultura", ha explicado Irene Gisbert, vocal del Beauty Cluster. En esta edición, la organización ha planteado una nueva etapa: más grande, más urbana y más internacional.

Una de las experiencias olfativas de la Barcelona Olfaction Week se llevará a cabo en el Palau de la Música. / EPC

La semana principal se celebrará del 18 al 24 de mayo, aunque algunas actividades arrancarán antes, coincidiendo, el próximo sábado, con la Noche de los Museos. El programa reunirá propuestas para profesionales del sector, curiosos, amantes del arte, lectores, familias y público en genreal que quiera descubrir el universo del perfume desde una perspectiva cultural. Habrá exposiciones en el CCCB, experiencias inmersivas en IDEAL Montjuïc, presentaciones de libros en Alibri y Altaïr, visitas guiadas por Barcelona y actividades en el Palau Güell, la Casa Vicens, el Park Güell, la Rosaleda del Parc de Cervantes, el Palau de la Música y el Poble Espanyol.

Presentación de BOW en las oficinas de Iberchem, en Barcelona, de izq a der: Adrià Martínez, General Manager; Patricia Gisbert, Innovation Manager - Perfumery; Irene Gisbert, Vocal Beauty Cluster, y Eva Lluch, Vicepresidenta Beauty Cluster. / BEUTY CLUSTER

El pachulí, protagonista

Uno de los platos fuertes será el Barcelona Perfume Day, una jornada profesional centrada en materias primas, creatividad, sostenibilidad y evolución de la perfumería actual. También se celebrará, el 20 de mayo, la IX edición del Concurso Internacional de Perfumería Mouillette d'Argent, uno de los certámenes de referencia del sector. Este año, los perfumes finalistas tendrán como nota protagonista el pachulí, y el público podrá participar en la votación de su premio.

El Poble Espanyol acogerá la actividad sensorial e inmersiva 'Recorrido Olfativo por España'. / BOW

La programación cultural buscará enseñar a "oler" Barcelona. Algunas rutas urbanas incorporarán fragancias para explicar cómo los aromas han formado parte de la historia de la ciudad desde la época romana hasta hoy. La Rosaleda del Parc de Cervantes permitirá descubrir una de las materias primas más icónicas de la perfumería en plena floración: las rosas. La BOW también hará dialogar el perfume con la neurociencia, la gastronomía, el arte contemporáneo, la música, la arquitectura y la literatura, incorporando el olfato como un lenguaje más dentro de la experiencia artística.

España, a través de sus fragancias

Entre todas las propuestas destaca la del Poble Espanyol, que permitirá recorrer España a través de sus olores. El recinto de Montjuïc, concebido como una síntesis arquitectónica del país, incorporará ahora una dimensión sensorial: los visitantes no solo verán plazas, calles y edificios inspirados en distintos territorios, sino que también podrán olerlos. La experiencia planteará un viaje por el norte, el sur, el centro y el Mediterráneo a través de fragancias ambientales.

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La Casa Vicens también acogerá actividades olfativas. / BOW

El Mediterráneo se presentará como una cala luminosa, estival y salina, con notas de brisa marina y vegetación mediterránea. El sur evocará una noche de verano junto a un jazmín, con la intensidad floral y cálida de un patio andaluz. El centro buscará el olor seco de los campos de trigo de Castilla, con matices de cereal, tierra y sol. El norte, en cambio, será más bravo: un "mar salvaje" con notas de alga, tormenta, humedad y Cantábrico.