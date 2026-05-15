Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bizum PayLluvia CatalunyaSondeos AndalucíaJabalíesAccidente BarcelonaDemi MooreAlzhéimerHantavirusEncuestas Andalucía
instagramlinkedin

Gente

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan su primer hijo en Cannes

La pareja, que se casó en 2023 en Hungría, elige el Festival de Cannes para revelar la buena noticia

La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse, en Cannes el 14 de mayo de 2026

La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse, en Cannes el 14 de mayo de 2026 / SAMEER AL-DOUMY / AFP

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Y los rumores acabaron siendo ciertos. Tras semanas de especulaciones sobre una de las parejas más queridas del mundo de las celebridades, la modelo húngara Barbara Palvin ha confirmado que espera su primer hijo junto al actor estadounidense Dylan Sprouse. Y lo ha hecho en un escenario inmejorable como es el Festival de Cannes, también uno de los escaparates más mediáticos y glamurosos del calendario internacional.

La noticia se confirmó este jueves a su llegada al Hotel Martínez, donde Palvin ya acaparó todas las miradas con un vestido azul celeste de escote cuadrado y falda larga, rematado con delicados detalles de plumas. Pero lejos de esconder el momento, la modelo posó sonriente con una mano en su bajo vientre, relajada ante las cámaras y acompañada por Sprouse, que apostó por la elegancia clásica con un esmoquin negro y pajarita.

La modelo Barbara Palvin y el acotor Dylan Sprouse, en la alfombra roja de Cannes el 14 de mayo de 2026

La modelo Barbara Palvin y el acotor Dylan Sprouse, en la alfombra roja de Cannes el 14 de mayo de 2026 / SAMEER AL-DOUMY / AFP

Su historia comenzó en 2017 en una fiesta, aunque no fue hasta 2018 cuando hicieron oficial su relación. Años después, la que fue uno de los ángeles más icónicos de Victoria's Secret y el actor de la famosa serie 'Zack y Cody' de Disney Channel se comprometieron en privado y lo anunciaron en 2023. El mismo año, se casaron en Hungría también en una boda secreta.

Noticias relacionadas

Y ahora, con el desfile de este jueves, confirman que están en su mejor momento, disfrutando de las buenas noticias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
  2. Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
  3. Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
  4. Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
  5. El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
  6. Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
  7. Ni una semana ni seis meses: la Seguridad Social tiene un plazo máximo de tres meses para aprobar una jubilación
  8. Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan su primer hijo en Cannes

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan su primer hijo en Cannes

Filipinas volverá a importar carne de cerdo y embutidos españoles, tras seis meses de veto por la peste porcina en Catalunya

Filipinas volverá a importar carne de cerdo y embutidos españoles, tras seis meses de veto por la peste porcina en Catalunya

Detenidas doce personas en Italia por robos violentos de relojes de alta gama en España

Elecciones en Andalucía: ¿Vuelve la izquierda? Análisis de las predicciones electorales

Elecciones en Andalucía: ¿Vuelve la izquierda? Análisis de las predicciones electorales

Granollers estrena nuevas piscinas municipales, las terceras con mayor lámina de agua de Catalunya

Granollers estrena nuevas piscinas municipales, las terceras con mayor lámina de agua de Catalunya

Educació cifra el seguimiento de la huelga en Lleida en un 18% y los sindicatos en un 50%

Educació cifra el seguimiento de la huelga en Lleida en un 18% y los sindicatos en un 50%

La 'influencer' brasileña Virginia Fonseca anuncia el fin de su relación con Vinicius Jr.

La 'influencer' brasileña Virginia Fonseca anuncia el fin de su relación con Vinicius Jr.

El Bayern anuncia renovación de Neuer por una temporada más

El Bayern anuncia renovación de Neuer por una temporada más