Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan su primer hijo en Cannes

Y los rumores acabaron siendo ciertos. Tras semanas de especulaciones sobre una de las parejas más queridas del mundo de las celebridades, la modelo húngara Barbara Palvin ha confirmado que espera su primer hijo junto al actor estadounidense Dylan Sprouse. Y lo ha hecho en un escenario inmejorable como es el Festival de Cannes, también uno de los escaparates más mediáticos y glamurosos del calendario internacional.

La noticia se confirmó este jueves a su llegada al Hotel Martínez, donde Palvin ya acaparó todas las miradas con un vestido azul celeste de escote cuadrado y falda larga, rematado con delicados detalles de plumas. Pero lejos de esconder el momento, la modelo posó sonriente con una mano en su bajo vientre, relajada ante las cámaras y acompañada por Sprouse, que apostó por la elegancia clásica con un esmoquin negro y pajarita.

La modelo Barbara Palvin y el acotor Dylan Sprouse, en la alfombra roja de Cannes el 14 de mayo de 2026 / SAMEER AL-DOUMY / AFP

Su historia comenzó en 2017 en una fiesta, aunque no fue hasta 2018 cuando hicieron oficial su relación. Años después, la que fue uno de los ángeles más icónicos de Victoria's Secret y el actor de la famosa serie 'Zack y Cody' de Disney Channel se comprometieron en privado y lo anunciaron en 2023. El mismo año, se casaron en Hungría también en una boda secreta.

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Y ahora, con el desfile de este jueves, confirman que están en su mejor momento, disfrutando de las buenas noticias.