Àlex Tous sobre su enganchada con Juana Dolores: "No sé cómo le dan voz en la televisión pública"

Con 'Lately', el manresano Àlex Tous ha debutado en el mundo de la música exponiendo los problemas que le provocó su última relación sentimental, pero también afrontando "batacazos", como hace referencia en un fragmento de la canción. "Been through many defeats" (He pasado por muchas derrotas). Uno de estos batacazos fue la discusión protagonizada con la actriz y escritora Juana Dolores en un pódcast en febrero del año pasado y que Tous continúa teniendo muy presente. "Aquello me hizo madurar".

Sobre Dolores, el 'influencer' bagenc es contundente: "No sé cómo le dan voz en la televisión pública. Esta mujer es maleducada. Salió en TV3 diciendo que ojalá le cayera 'un meteorito al hijo de **** de Trias', cuando era alcalde de Barcelona. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que una persona vaya a TV3 e incite a que maten al alcalde de Barcelona públicamente? Me explota la cabeza".

El origen del conflicto entre Tous y la artista de El Prat de Llobregat se remonta al 3 de febrero del 2025. Ambos fueron invitados para aportar sus puntos de vista opuestos en una conversación del pódcast de 'La Turra' titulada 'Torna la consciència de classe?' ("¿Vuelve la consciencia de clase?"). La tensión estuvo presente desde la primera pregunta, que trataba sobre con qué clase se identificaban cada uno de ellos. Dolores escogió "proletariado" y Tous, "con la que le cuesta llegar a final de mes". La respuesta no gustó a la escritora, que lo acusó de estar mintiendo o ser un ignorante.

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"De una grabación de una hora y cuarto dejaron 35 minutos de cortes manipulados"

Sobre aquel pódcast, Tous asegura que, de la hora y cuarto que duró la grabación, solo dejaron "35 minutos de cortes manipulados", montados con el objetivo de hacerlo "quedar mal". "Es muy fácil: cortan frases para que suenes mal", lamenta. Y explica que a raíz de la intervención de Dolores y de otro vídeo de él mismo opinando sobre la okupación le hicieron ganar muy mala imagen en las redes sociales, con comentarios negativos que lo llevaron a plantejar-se muchas veces si "lo que creía era correcto". También añade: "La gente no me conoce realmente. En casa, todos somos muy humildes y muy buena gente". En 'Lately', habla de ello. "Sé que expongo mucho mi vida, pero vosotros no me conocéis", dice la canción.