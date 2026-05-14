Vin Diesel celebra el legado de 'Fast & Furious' en la alfombra roja de Cannes

La estrella hollywoodiense Vin Diesel revolucionó este miércoles, al filo de la medianoche, la alfombra roja del Festival de Cannes, que acogió al equipo de la saga 'Fast & Furious' para elevarla a la categoría de clásico del cine, al cumplirse 25 años del estreno de su primera entrega.

En una 79 edición caracterizada por la escasa presencia de megaproducciones estadounidenses, Diesel aterrizó en la playa de la Croisette metido completamente en el papel de embajador del 'blockbuster' americano, firmando autógrafos, bromeando y tomándose fotos sin parar con las decenas de admiradores que se mantenían apostados junto al Palacio de Festivales.

"¡Perfecto!", "¡increíble!", gritaba cada vez que pasaba de pantalla en pantalla de móvil para tomarse 'selfies' con el público, sin preocuparse especialmente de que su espontaneidad estaba retrasando la proyección de 'The Fast and the Furious' (Rob Cohen, 2001) en esta meca europea del cine.

Junto a los emblemáticos 24 escalones que llevan al Gran Teatro Lumière le esperaban sus compañeras de reparto en 'Fast & Furious' Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, vestidas de gala para la ocasión.

El hombre que encarna a Dominic Toretto, por su parte, se saltó el protocolo al optar por un traje y camisa negros sin corbata, con una chaqueta que además guardaba una sorpresa en la espalda: la silueta de un coche brillante con la inscripción "fast forever" (siempre rápido).

También acudió hasta Cannes la hija del fallecido Paul Walker, la también actriz Meadow Walker, cuya presencia sirvió para que el delegado general del festival, Thierry Frémaux, aprovechara para expresar un recuerdo especial en nombre del certamen para el que fue coprotagonista de las primeras películas.

"Esta película que van a ver es el principio de una palabra. Y esa palabra es amor", dijo Diesel ya dentro del teatro.

La proyección de la primera película de 'Fast & Furious' se incluyó dentro del programa de la sección Cannes Classics, dedicada a celebrar la historia del cine y los títulos que más impacto han tenido el séptimo arte.

Y esta franquicia del estudio Universal lo ha logrado recaudando hasta la fecha más de 7.000 millones de dólares en doce películas, mientras que otra más está ya prevista para estrenarse en 2028.