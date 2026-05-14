Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', sobre el estado de la baronesa Thyssen: "Ojalá salga todo bien"

Preocupación por la salud de la baronesa Thyssen tras su ingreso de urgencia hace dos semanas en la clínica Tecknon de Barcelona a causa de una fuerte neumonía por la que pasó varios días hospitalizada. Momentos muy delicados que la coleccionista de arte logró superar y de los que se recupera poco a poco en su residencia de la Costa Brava con el apoyo incondicional de su familia.

Ante el hermetismo que rodea a su estado, el reciente viaje de su hijo Borja Thyssen a Sant Feliu de Guíxols para estar al lado de su madre ha desatado las especulaciones sobre una posible recaída, y mientras su entorno más cercano guarda silencio, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' ha dejado entrever que la situación es complicada.

Muy amigos desde hace años -tanto es así que en 2024 se llegó a rumorear que podrían tener algo más que una amistad tras ser fotografiados juntos en varias ocasiones, aunque ellos aclararon en su momento que sus 'citas' se debían a que el ex de Carmen Martínez-Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada había comprado el Rolls Royce de Tita para incorporarlo a su impresionante colección de coches-, el dueño de 'Desguaces La Torre' se ha pronunciado sobre la salud de la baronesa este miércoles en Las Ventas, donde ha disfrutado de la corrida de Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo en compañía de una misteriosa joven.

"Bueno, pues ahí anda. Tampoco te puedo hablar mucho, no sé mucho, pero bueno, es una gran persona, ojalá salga todo bien" ha respondido cuando la prensa le ha preguntado por Tita con evidente gesto de preocupación antes de revelar que no ha podido hablar ni con Borja ni con sus hermanas Carmen y Sabina Thyssen para saber cómo evoluciona su madre.