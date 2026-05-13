Tras superar un cáncer, la princesa Catalina retoma su agenda internacional con un viaje a Italia

La princesa Catalina, que se recupera de un cáncer, inicia este miércoles una visita de dos días a Italia, centrada en la infancia, en su primer viaje oficial al extranjero desde que anunció su enfermedad hace dos años.

La princesa de Gales, esposa del heredero al trono británico, Guillermo, estará miércoles y jueves en la ciudad de Reggio Emilia (norte de Italia), para cumplir actividades con el Centro para la Primera Infancia, que creó en 2021. Catalina llegará este miércoles a esta ciudad, que dio nombre a la pedagogía Reggio, basada en la idea de que cada niño es, por naturaleza, creativo e inteligente.

La última visita oficial al extranjero de Catalina se remonta a diciembre de 2022, cuando viajó a Boston, en Estados Unidos, junto a su esposo Guillermo, para la entrega de su premio Earthshot sobre medioambiente.

La princesa de Gales anunció en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza no fue divulgada, y por el que siguió un tratamiento de quimioterapia. Diez meses después, en enero de 2025, Catalina informó que estaba en remisión de ese cáncer. Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.

La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza. El rey, de 77 años, indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.

La educación infantil es un tema muy importante para la princesa, que tiene tres hijos, Jorge, de 12 años, Carlota, de 11, y Luis, de 8. En 2021, Catalina creó el Centro para la Primera Infancia y trabaja para concientizar sobre la importancia de los primeros años de vida de un niño.

Visión innovadora

Es en este contexto que la princesa viaja a Reggio Emilia. El enfoque pedagógico Reggio, que atrae cada vez más a padres, profesores y educadores, fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial por el psicólogo y docente Loris Malaguzzi. Este hombre trabajó con niños que presentaban dificultades de aprendizaje, lo que moldeó su filosofía educativa centrada en tener en cuenta las diferencias individuales. El método se basa en una visión innovadora, que consiste en que el niño es competente, creativo y capaz de construir activamente sus conocimientos.

Según un portavoz del Palacio de Kensington, "la princesa espera con gran entusiasmo su visita a Italia" para aprender más sobre la pedagogía Reggio, que sitúa especialmente la naturaleza -otro tema en el que trabaja Catalina- en el centro de la educación infantil.

La visita de Catalina marca "una nueva etapa importante para el Centro para la Primera Infancia, que continúa su expansión internacional", indicó el Palacio de Kensington en un comunicado.

El objetivo de Catalina con este viaje es "estudiar las mejores prácticas internacionales en materia de apoyo a los niños pequeños y a quienes los cuidan". "La gran intuición de Malaguzzi -que constituyó una verdadera revolución- finalmente es reconocida hoy", dijo Nando Rinaldi, director de las escuelas y guarderías de Reggio Emilia, en declaraciones a la AFP.

La visita de la princesa es "una fuente de orgullo" y representa "un gran reconocimiento para nosotros", añadió.