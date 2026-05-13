Parfois abre en Barcelona su primera pop up con su nueva colección Bridal: faldas de gasa con cola de volantes, tops etéreos y hasta un kimono de seda

A finales de abril, se celebró la Barcelona Bridal Fashion Week, la cita nupcial más importante a nivel internacional. Pero mayo continúa siendo un mes en que las bodas, las prebodas y los 'looks' de ceremonia -y no solo comuniones y bautizos- siguen dando mucho que hablar. La última novedad llega desde este miércoles de la mano de Parfois, que acaba de inaugurar en la capital catalana su primera pop up para presentar su Bridal Collection SS 2026. Durante tres días, hasta el próximo viernes 15 de mayo, la cápsula puede verse, tocarse, probarse y comprarse, claro, en la tienda efímera de la calle Enric Granados, 95, abierta de 9.30 a 21.30 horas.

La colección, lanzada 'online' un día antes, estará disponible hasta fin de existencias, pero esta vez la experiencia salta de la pantalla al probador. Es la tercera temporada en la que la firma trabaja el universo Bridal, aunque las dos anteriores solo se podía adquirir en la web. "Hemos querido hacer esta tienda efímera por primera vez para que la gente pueda ver la calidad del producto y el diseño en persona", explicaban esta mañana en la pop up representantes de Parfois. Y se notaba: a primera hora ya había muchas chicas mirando las perchas que pendían del techo, a modo de instalación, los burros con faldas y tops, los zapatos y casquetes de las estanterías... y preguntando por piezas que, hasta ahora, solo podían intuirse en imágenes.

Parfois presenta una novedosa cápsula Bridal en la inauguración de su pop up en Barcelona / Pau Gracià / EPC

Varias chicas probando los gorros y las chaquetillas de ceremonia de la nueva colección Bridal de Parfois. / Pau Gracià / EPC

'La princesa y el guisante'

El espacio no funciona como una tienda convencional. Está concebido como una experiencia inmersiva dentro del universo de la campaña, que se inspira en el cuento de 'La princesa y el guisante'. De ahí los colchones apilados en medio del local, las texturas etéreas, los tonos suaves y una escenografía íntima, femenina y contemporánea que convierte la colección en algo más cercano a una exposición que a un simple punto de venta. La idea es que aquello que se ve en redes y en la web pueda vivirse en persona: tocar tejidos, comprobar caídas y entender cómo se construye el estilismo.

El cuento 'La princesa y el guisante' inspira la nueva cápsula nupcial de Parfois. / PARFOIS

La nueva colección Bridal funciona como un armario completo de ceremonia. Incluye prendas de vestir, calzado, bolsos, joyería y accesorios para el cabello, con unas 30 piezas que llegan a alrededor de 40 referencias al sumar complementos. No está pensada únicamente para una boda formal: también encaja en una pedida, una preboda, un segundo 'look' de ceremonia, una fiesta posterior o en el armario de una invitada que no quiera parecer una invitada obvia.

Tres 'looks' completos de la nueva colección de Parfois. / EPC

En lo estético, la cápsula reinterpreta los códigos nupciales con siluetas fluidas, tejidos translúcidos, volantes, capas con textura y una paleta de blancos que incorpora matices azules, verdes y sutiles toques de púrpura. Hay faldas de gasa con cola de volantes, tops etéreos, vestidos inspirados en delantales, chaquetas tipo frac, suaves prendas de cashmere y un kimono de seda -en blanco roto y azul bebé-, que se coloca entre las piezas más llamativas. Si la colección anterior era más minimalista, esta sube el volumen: "Es mucho más romántica, pero con un punto más maximalista, con más volantes, flores XL, los kimonos, todo un poco más envolvente".

Entre 19 y 129 euros

El kimono de Parfois es también la prenda de precio más alto: ronda los 129 euros. En el extremo opuesto aparece una bandana de satén blanco con apliques plata de unos 19 euros. Entre medias, bolsos pequeños, bomboneras, piezas de malla, bailarinas blancas de piel, botas con cordones, zapatos planos de terciopelo, sandalias, collares escultóricos y tocados y casquetes. En cuanto a las tallas, muchas referencias se trabajan en OS, talla única, y otras en S, M y L. Las unidades son limitadas, y algunas ya apuntan a agotarse rápido, como por ejemplo, unas sandalias con flores, que este mediodía estaban prácticamente a punto de desaparecer.

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Los blancos en varios tonos y los azul claro reinan en la colección Bridal de Parfois. / EPC

Los accesorios tienen un papel clave porque no solo completan, también tensan el relato del 'look'. Los metales, los bolsos de cuentas y los collares con peso introducen un contrapunto más duro a las gasas y a los volantes. "Lo que queremos con los accesorios es romper un poco el romanticismo de las prendas", señalan desde Parfois. Por eso un 'look' puede mezclar una falda vaporosa con zapato plano, un top delicado con un collar contundente o una chaqueta tipo frac con un pin desmontable.