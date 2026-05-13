La surrealista respuesta de Omar Montes a su reciente polémica: "Mi madre está embarazada del padre de Lamine Yamal"

El cantante Omar Montes, en el foco mediático después de que trascendiera que tendrá un hijo con Rocío Martín pese a seguir formalmente con su pareja Lola Romero y seis meses después de tener un hijo, ha decidido romper el silencio ante los medios de comunicación, aunque con una respuesta totalmente inesperada.

Muchas explicaciones le habrá tenido que dar a su pareja Lola. Según informaban varios medios especializados, tras conocer la noticia habría decidido poner distancia en su día a día centrándose en su faceta como mamá dedicada al cuidado de su hijo Ismael de tan solo seis meses. Este martes, sin embargo, estuvieron comiendo juntos en un restaurante en Madrid.

A la salida, ante las preguntas de la prensa, sorprendió a todo el mundo con sus declaraciones. "Tenemos un problema muy grave", arrancó diciendo. Y en vez de exponer su compleja situación, ironizó con una noticia surrealista. "Que mi madre se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal", dijo ante la estupefacción de los presentes.

"A mí me gusta el padre de Lamine para mí; ahora espero que en el cuadro que hizo incluya a mi madre también", expuso. "Me gusta el padre; lo veo una bellísima persona. Lo único que no me gusta es que se llevará a mi mamá a Barcelona. ¿Quién me va a hacer ahora a mí la cama y mis cosas?", añadía mientras le preguntaban por Rocío.

Tercer hijo del cantante

Fue el pasado jueves cuando Rocío Martín, empresaria del mundo de la belleza, anunció que se había quedado embarazada y que esperaba un bebé con Omar Montes. "El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro y un pedacito de nosotros", publicó en su Instagram Martín.

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El artista fue padre hace 6 meses de su segundo hijo Ismael junto a Lola Romero, que sigue siendo su pareja. Además de Ismael, Omar Montes tiene otro hijo con su expareja Nuria Hidalgo llamado Omar Jr., que tiene 13 años. Su expareja ha dejado claro en alguna entrevista que es un buen padre y siempre ha defendido que el cantante es cariñoso y muy protector con sus hijos.