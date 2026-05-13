Las Mamarazzis destapan en exclusiva las "amistades íntimas" de Omar Montes en plena polémica familiar

Nuevo miércoles, nuevo episodio de las Mamarazzis, el pódcast de prensa del corazón de EL PERIÓDICO. El tándem formado por Laura Fa y Lorena Vázquez ha arrancado el programa con la convocatoria electoral de Florentino Pérez y el "machismo de bar" que rodeó su comparecencia. A partir de ahí, las periodistas han repasado el comunicado de Amaia Montero tras su criticada actuación en el regreso de La Oreja de Van Gogh, el estreno del pódcast de Mar Flores o el creciente surrealismo de Omar Montes —con exclusiva incluida sobre sus amistades íntimas—. También ha habido tiempo para abordar los audios filtrados de María del Monte, el posible reencuentro entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón y, como cierre, la última hora del estado de salud de Tita Cervera.

Florentino Pérez, "el amigo de todas las mujeres"

El primer protagonista del programa ha sido nada más y nada menos que Florentino Pérez, a quien las Mamarazzis han presentado, con cierta ironía, como "el amigo de todas las mujeres". El presidente del Real Madrid convocó la tarde del martes elecciones en el club con una comparecencia en la que adelantó por la derecha al mismísimo Luis Rubiales. Lorena Vázquez ha contado que en los pasillos de Antena 3 todos pensaban que aprovecharía el momento para anunciar que dejaría el cargo por una enfermedad, justamente el rumor que más le ha molestado. Lejos de retirarse, o de planteárselo siquiera pese a las recomendaciones de Laura Fa, el propio Florentino aseguró estar bien de salud y confirmó que se presentará a estas elecciones.

Las Mamarazzis también han mostrado su rechazo a los comentarios de tono machista que se vivieron en aquella comparecencia: primero, insinuando que una de las periodistas presentes no sabía de fútbol –porque claro, ¿cómo una mujer va a saber de fútbol?– y, después, concediendo el turno de preguntas a una reportera porque el resto de presentes eran "muy feos". El programa ha querido mandar todo su apoyo a María José Fuenteálamo y Lola Hernández, las dos periodistas involucradas. Para cerrar el bloque, han recordado el rumor de 2014 que vinculó a Pérez con Isabel Preysler tras compartir besamanos palaciego, episodio en el que ya quedó claro el nivel de control y presión del empresario al prohibir tajantemente que se hiciese siquiera "broma" sobre el asunto. "Hasta aquí nuestro momento de periodismo deportivo", han zanjado antes de dar carpetazo a esta sección de machismo "de bar".

Y hablando de cuñados de una generación de "señoros", las Mamarazzis han agregado un apunte: desde que Bertín Osborne tiene problemas económicos, encadena un trabajo televisivo tras otro. Ahora participará junto a su hija Eugenia en 'Noche en familia', un concurso de padres e hijos famosos de Antena 3. Veremos si, tras su paso por 'El Desafío', esta vez consigue saldar su deuda.

Amaia Montero responde a las críticas

Cambiando de tema, Amaia Montero ha publicado un comunicado en redes a raíz de las críticas hacia sus desafinaciones en el concierto de vuelta de La Oreja de Van Gogh. Laura Fa ha salido en su defensa recordando que las grabaciones con el móvil no hacen justicia al audio en directo y sumándose al reclamo de "algo de compasión" hacia una artista que arrastra varios años de problemas de salud mental.

Donde realmente le duele —deducen las Mamarazzis— es en que se cuestione su preparación de cara a esta vuelta, algo que ella misma se encarga de desmentir. Su compañero de banda, Xabi San Martín, también ha salido a respaldarla públicamente para dejar claro que la artista había ensayado muchísimo de cara a este regreso. Además, la cantante también justifica que una parte del show transcurrió sobre una plataforma que se tambaleaba y que la hizo preocuparse.

En el comunicado, Amaia se sincera compartiendo que ha intentado desconectar estos días, agradece las muestras de apoyo y reconoce que no le sorprenden los mensajes en forma de críticas. A la posibilidad de abandonar la gira tras este agridulce retorno, ya respondió con un "No" rotundo. Sea como sea, parece que va recuperando la buena forma vocal con el paso de los conciertos, al menos a juzgar por su segunda actuación.

Mar Flores estrena pódcast en Podimo

Mar Flores se suma a la moda del micrófono con 'Qué habrías hecho mejor', un pódcast de Podimo cuyo primer episodio reúne a varias modelos para repasar su trayectoria profesional. La previsión inicial era arrancar con Leire Martínez al otro lado del micro, aunque finalmente esa entrevista quedará para próximos episodios. Las Mamarazzis aguardan con ilusión este encuentro, dado que será interesante conocer el punto de vista de la cantante tras su ruptura con La Oreja de Van Gogh.

Cabe recordar que, paralelamente, Leire se subió al escenario en Argentina, donde rompió a llorar en plena actuación, un gesto que —según parece— no ha sentado del todo bien en su exbanda. Las Mamarazzis reivindican el derecho de la cantante a mencionar a su antiguo grupo, de la misma manera que Shakira menciona a menudo, directa o indirectamente, a Piqué en sus conciertos. Se mencionen entre ellos o no, parece ser que la idea de Lorena Vázquez de una gira conjunta de las dos vocalistas –Leire y Amaia– con La Oreja de Van Gogh no prosperó ni se espera que lo haga.

Omar Montes, cada día más surrealista

Quien no discrimina a la hora de lanzar menciones, con o sin justificación detrás, es Omar Montes. El cantante salió ayer de su domicilio junto a Lola y, de camino a un restaurante, atendió a los medios para soltar su última perla: que su madre estaba embarazada del padre de Lamine Yamal. Los reporteros captaron rápidamente que se trataba de una broma "que solo le hace gracia a él" —y a su madre, que también le siguió el juego—.

Recordemos que el cantante está inmerso en una polémica a raíz del anuncio del embarazo de una chica llamada Rocío, pocos meses después de que en octubre diese a luz su pareja Lola Romero. Rocío, que asegura contar con varias pruebas a su disposición, acudió a 'De Viernes' para denunciar que estaba preocupada por su vida y la del bebé al ver que el artista se desentendía de su responsabilidad paterna. El primero en hablar fue el propio Omar Montes, que confesó a los periodistas que se había marchado de casa tras una discusión con Lola fruto, precisamente, de esta noticia de un embarazo paralelo.

Viendo cómo se comporta, es evidente que lo que pretende el artista es desviar el foco a base de salidas de tono. Exactamente igual que cuando reventó el cristal de la puerta de un coche para liberar a un perro que supuestamente llevaba dos horas encerrado en un aparcamiento; aseguró entonces haber llamado a la policía y, ante su demora, decidió tomar acción él mismo. El músico aclaró, eso sí, que asumirá los costes del estropicio. "[Al perro] lo puso más en peligro Omar", ha criticado Laura Fa.

Nuevos detalles sobre las amistades íntimas de Omar Montes

En la línea de un Omar Montes que "tiene tiempo para todo", las Mamarazzis han llegado al programa de esta semana con información exclusiva bajo el brazo. Diversas fuentes aseguran que el cantante, además de su familia con Lola Romero, un hijo del que no paga la pensión y otro en camino con Rocío, podría haber mantenido en los últimos meses al menos "dos relaciones" con dos mujeres de perfiles muy diferentes.

Por un lado, una relación "bastante seria" con una empresaria de unos 50 años. "Solían verse en una casa del centro de Madrid", han explicado las Mamarazzis citando la información adelantada por el periodista Daniel Carande. Por otro, una segunda mujer de la que mantendrán el anonimato pese a contar con fotografías, apuntan las Mamarazzis. Esta chica responde a un perfil más en la línea de Lola: rondaría los "veintipocos", luce trencitas de estilo africano y facciones exuberantes. Fuentes anónimas afirman que durante los últimos dos años ha acompañado al artista a diferentes actuaciones, contando a su entorno que los viajes y los hoteles los paga el equipo de Omar; una de esas veces, según han podido confirmar las Mamarazzis, fue en un festival universitario celebrado en La Cartuja. Las periodistas no se atreven a hablar de novia o amante, pero sí de una amistad "íntima" con ambas mujeres.

El sapo de María del Monte

Con la exclusiva ya sobre la mesa, el episodio ha avanzado hacia María del Monte, que se ha visto obligada esta semana a tragar un sapo de los gordos: los audios filtrados por el 'Diario de Sevilla' de sus conversaciones con Antonio Tejado dejan claro que él intentaba manipularla tras haber colaborado como autor intelectual en el robo del domicilio de su tía. El juicio, recordemos, está previsto para abril de 2027.

La cantante ha quedado "completamente rota" tras este nuevo episodio, con una familia totalmente fragmentada a su alrededor y la víctima —es decir, ella misma— prácticamente sola. Mientras tanto, los familiares se apoyan en la adicción de Tejado para justificar su conducta y tratar de convencer al entorno de su total inocencia.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, de nuevo juntos

La revista 'Lecturas' apunta esta semana al posible reencuentro entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón. En esta ocasión no hay imágenes de ambos juntos, pero la pista la pone su agenda: él está rodando en Madrid y se escapó hasta San Sebastián, donde ella tiene una casa.

Las Mamarazzis, eso sí, han querido apuntar un matiz importante: Aitana ha perdido a su madre recientemente, por lo que tampoco se puede descartar que el actor se acercase simplemente a darle un abrazo, lejos del foco mediático.

Las complicaciones en la recuperación de Tita Cervera

Recogiendo el testigo de la que fue una de las grandes noticias de la semana pasada —el traslado de urgencia de Tita Cervera al hospital tras un "susto bastante importante" de salud, según publicó 'Semana'—, las Mamarazzis vuelven sobre el estado de la baronesa. La historia se remontaba a la celebración de su cumpleaños el pasado 23 de abril en su casa de Sant Feliu de Guíxols, fecha que coincide con la festividad de Sant Jordi.

Las Mamarazzis destapan las "amistades íntimas" de Omar Montes en plena polémica familiar

La novedad de esta semana, según publica 'Semana', es que Borja Thyssen ha regresado a Sant Feliu por un contratiempo en la recuperación de su madre. Las Mamarazzis destacan, además, que diferentes controles que en un principio debían realizarse en la clínica Teknon, donde fue ingresada tras el percance de su 83 aniversario, finalmente se han trasladado a su domicilio.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.