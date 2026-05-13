Los mejores memes de Florentino Pérez: "Es una mezcla entre el malo de la próxima de Torrente y Fat Tony de Los Simpson"

Florentino Pérez compareció la tarde del martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la que la convocatoria de elecciones, que era el motivo principal de su comparecencia, ha sido el menor de los temas.

Y es que en la rueda de prensa, el dirigente del Real Madrid habló poco y nada del mal momento que atraviesa el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, mientras que dedicó gran parte de la comparecencia atacar a los medios de comunicación.

"Me voy a dar de baja"

Las declaraciones de Florentino Pérez en todo su discurso no pasaron para nada desapercibidas, y los usuarios no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios, bromas y memes sobre las palabras del presidente del club blanco.

Uno de los más virales hace referencia a la dura crítica que lanzó al diario español ABC por publicar informaciones en contra del Real Madrid: "Me voy a dar de baja", aseguró el dirigente. Los montajes no se hicieron esperar, como la imagen emulando el altercado entre Federico Valverde y Álex Baena en el párking al acabar el partido que enfrentaba a los equipos de ambos futbolistas.

Entre los Simpson y Torrente

Otro meme destacado compara a Florentino Pérez con "el malo" de Torrente y Fat Tony de Los Simpson. Esta comparación mezcla al capo de la mafia de Springfield, frío, calculador, amante de los negocios ilegales y la corrupción política de los Simpson, con el 'malo malísimo' de la última película 'Torrente Presidente'. Alec Baldwin interpreta a un personaje que actúa como reflejo del 'macho ibérico' adinerado convencido de que puede gobernar el país mejor que nadie.

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Más memes

Estos algunos de los muchos memes que se encuentran en la red social de X. Entre ellos, referencias históricas, a la política contemporánea y a escenas icónicas de ficción: