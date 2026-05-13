Manolo García estalla contra la manipulación con IA de las imágenes de la caída en el concierto en Barcelona: "Me parece punible"

El grupo musical de rock español El Último de la Fila ha regresado a los escenarios después de una ausencia de 30 años. Manolo García y Quimi Portet llenaron dos noches consecutivas el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, los pasados días 3 y 7 de mayo.

Sin embargo, el mítico reencuentro no ha sido la única noticia que ha inundado las redes sociales. En su segunda noche, Manolo García protagonizó un momento de euforia que ha terminado volviéndose viral.

El 'crowdsurfing'

El artista catalán, que a sus 70 años aún mantiene la energía de un joven, decidió lanzarse en plancha hacia su público, una actividad bastante común que realizan los cantantes en sus conciertos y que se conoce como 'crowdsurfing'.

No obstante, las imágenes muestran como García no tuvo una buena comunicación con las personas que se encontraban en las primeras filas y que debían sostenerlo, por lo que este desaparece entre la gente y cae al suelo.

El vídeo ha desatado una oleada de rumores y alarmismo, dado que se han difundido otras imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) donde, a partir del salto de Manolo García, la situación deriva en unas imágenes en que el cantante se retuerce de dolor en el suelo o, incluso, tiene que ser hospitalizado.

"Estoy perfectamente"

Al final, la rumorología ha obligado a una reacción del cantante de El Último de la Fila, que el pasado lunes publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se pronunciaba acerca del revuelo generado a raíz de estas imágenes generadas con IA. "Me parece muy triste y sumamente penoso que haya personas que tengan que ganarse la vida de esta manera tan burda: a costa de hacer daño y provocar congoja y preocupación en muchas personas; diré más, me parece punible", explica García, haciendo referencia a que incluso recibió llamadas de sus familiares y amigos, preocupados por el supuesto incidente.

El artista asegura que acciones como estas son "prácticas irresponsables y abominables". Manolo García concluye el comunicado condenando ciertos usos con la IA: "El uso de la inteligencia artificial ha empezado a tomar desde hace tiempo un sesgo preocupante. Yo estoy perfectamente, no me hice ni un rasguño. Lo que hice el jueves en Barcelona lo habré hecho 400 veces sin que haya habido jamás ningún problema".

Con estas explicaciones, la banda de García y Portet se prepara para seguir con su gira. La próxima parada será el próximo 16 de mayo en Roquetas de Mar (Almería), para después continuar con su show en Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia.

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