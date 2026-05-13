Dani Alves, como nunca se le había visto: ejerciendo de padre

Disfrutando de una vida tranquila lejos del foco mediático tras convertirse en padre de su primera hija en común con Joana Sanz, una niña llamada Julieta que nació en octubre de 2025, Dani Alves ha reaparecido ante las cámaras como nunca le habíamos visto, ejerciendo de papá y volcado en su bebé.

Mientras la modelo ha retomado su profesión y está cumpliendo con sus compromisos laborales, el exjugador del Barça está completamente volcado en su pequeña, con la que de lo más sonriente y empujando el carrito ha disfrutado de un paseo por el centro de Barcelona.

A la espera de que el Tribunal Supremo haga público su veredicto sobre el recurso de la Fiscalía a su absolución de un delito de agresión sexual por falta de pruebas después de 14 meses en prisión, el brasileño se ha reinventado completamente y, alejado de los terrenos de fútbol, ha sorprendido con su faceta de predicador.

El pasado 2 de mayo Alves fue el gran protagonista de un macroevento religioso organizado por 'The Change' en el estadio Metropolitano donde, ante más de 35.000 personas, confesó que "en la cárcel Cristo me ha hecho libre".

"Sé que ustedes saben que yo estuve detenido. Cuarenta años, precisamente. Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas; cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando. Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribará estos muros, Cristo romperá esas cadenas" proclamaba ante los aplausos de los asistentes.

Una reconversión religiosa sobre la que el futbolista ha guardado silencio en su paseo por la ciudad condal con su pequeña Julieta, que le ha devuelto la sonrisa y la felicidad junto a Joana Sanz tras atravesar el momento más oscuro de su vida.

A su salida de prisión en libertad provisional en marzo de 2024, la pareja logró superar la grave crisis que vivía desde que Alves fue detenido por presunta violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona a finales de diciembre de 2022. Confiando en su marido, la modelo canaria decidió intentar una vez más su sueño de convertirse en madre tras años marcados por sus dificultades reproductivas.

En marzo de 2025, días después de la absolución del futbolista, Joana anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo. Una niña que nació el pasado 1 de octubre en Barcelona y cuyo sexo y nombre no revelaron hasta el pasado febrero, cuando confesó que la pequeña es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Un gran momento sobre el que Alves ha guardado silencio ante las cámaras de Europa Press, evitando pronunciarse sobre su faceta de predicador ni sobre su pequeña Julieta, que ha fortalecido más aún su relación con la modelo.