¿Qué le pasa a Amaia Montero? Preocupa su estado anímico tras el inicio de la gira con La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh comenzó el pasado sábado su gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026' con un primer concierto del País Vasco, en Bilbao. La banda originaria de San Sebastián anunció en octubre el regreso de su vocalista Amaia Montero casi 18 años después de que abandonara el grupo.

Sin embargo, la esperada vuelta de la artista a los escenarios junto a la banda ha provocado una enorme oleada de comentarios negativos en redes sociales, que han afectado gravemente el estado anímico de Amaia Montero y la han llevado a plantearse si seguir o no con los conciertos.

"Lo hago fatal, soy consciente"

En este inicio de gira y de la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh se repasaron todos los grandes éxitos del grupo. Los asistentes llegaban con grandes expectativas por el regreso de la vocalista e incluso ella misma lo vivía con mucha ilusión, pero la reacción fue algo diferente a lo que se esperaba la cantante.

Además, hubo algunos contratiempos durante las actuaciones que nadie pudo prever, como fallos técnicos, que condicionaron las críticas e hicieron del regreso de Amaia Montero a los escenarios un episodio que está siendo muy comentado.

Una de las opiniones más extendidas en las redes sociales gira en torno a la faceta vocal que mostró. Incluso, la cantante pidió disculpas por como había interpretado una de las canciones, reconociendo que no salió como esperaba, pero aún mantenía un tono optimista. "Ha sido la primera vez en las alturas y me ha quedado un poco rara. Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero sólo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros", confesó durante el concierto.

"Absolutamente devastada"

El entorno cercano de la cantante asegura que Amaia Montero está sufriendo "un bajón monumental" y que se siente "absolutamente devastada" por la repercusión negativa que ha tenido el primer concierto, según ha comentado Álex Álvarez en el programa 'El tiempo justo'. Esto se debe a que "no se esperaba una reacción tan dura", lo que le ha recordado a otra etapa complicada en la que "bajó al mismísimo infierno" sobre la que ella misma ha comentado en el concierto.

En este contexto, el entorno también ha trasladado al periodista su preocupación por el estado anímico y han revelado que se está planteando si será capaz de seguir toda la gira soportando esta presión. Además, han comentado que "lo lee absolutamente todo", lo que puede contribuir al agotamiento y desgaste mental.