El abogado de Gerard Piqué deja en el aire si piensa demandar a Shakira por sobreexponer a sus hijos

A pesar de que creíamos que la relación de Shakira y Gerard Piqué estaba en un buen momento y habían llegado a una cordialidad y buena sintonía por los dos hijos que tienen en común, Milan (13) y Sasha (11), parece que los últimos movimientos de la artista colombiana han acabado de un plumazo con la paz en la expareja cuando están a punto de cumplirse 4 años de su mediática ruptura.

El detonante, después de varios desencuentros, habrían sido las declaraciones de la cantante asegurando que es "madre soltera" en su multitudinario concierto del pasado 2 de mayo en la playa de Copacabana, (Brasil) dejando entrever que el exfutbolista no se ocuparía de sus pequeños.

Y no habría sido lo único que habría molestado a Piqué, que estaría muy molesto con Shakira por la 'sobreexposición' que estaría haciendo de sus hijos, que están acompañando a la de Barranquilla en su Tour Mundial 'Las mujeres ya no lloran' y en su parada en Río de Janeiro habrían aparecido en un vídeo sin el consentimiento previo de su padre.

Tal y como apunta la periodista Silvia Taulés, el enfado del exculé sería tal que su entorno le estaría animando a tomar medidas legales contra la cantante de 'Waka waka' para preservar la privacidad de Milan y Sasha, que son menores.

Una posible demanda que el abogado de Gerard, Ramón Tamborero, no ha querido confirmar ni desmentir este martes ante las cámaras de Europa Press. "No te puedo decir nada porque no tengo ni idea, de verdad. Os lo agradezco pero no puedo daros información de nada, muchas gracias" ha apuntado con la discreción que le caracteriza, dejando abierta la posibilidad de que el exfutbolista acuda a la Justicia por la sobreexposición a la que está sometiendo Shakira a sus hijos.

Así, tampoco ha querido dar ninguna información sobre cómo es la relación de la expareja en la actualidad, insistiendo en que "no tengo ni idea" y desconoce si hay posibilidad de que lleguen a algún acuerdo sin necesidad de recurrir a los tribunales.