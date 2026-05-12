Una empresaria anuncia que espera un bebé de Omar Montes: fue padre con su pareja hace solo seis meses

Seis meses después de haber sido padre con su actual pareja, Omar Montes vuelve a ser noticia por una supuesta infidelidad. En este caso, una empresaria ha anunciado que está embarazada y espera un hijo junto al cantante español, desatando mucha polémica en las redes sociales.

Omar Montes es un cantante y figura mediática española que se dio a conocer inicialmente por su participación en programas de televisión, pero que ha logrado consolidarse como uno de los artistas más populares de la música urbana en España. Nacido en Madrid, su estilo mezcla géneros como el reguetón, el trap y el flamenco urbano.

A lo largo de su carrera, ha conseguido numerosos éxitos musicales, con canciones que han alcanzado millones de reproducciones en las plataformas digitales. Además, uno de sus hitos más destacados fue ganar el reality show “Supervivientes” en 2019, lo que impulsó aún más su figura pública, llegando a acumular más de 2 millones de seguidores en Instagram.

¿Padre de nuevo?

Omar Montes ya fue noticia hace 6 meses, más concretamente el 23 de octubre del año pasado, cuando anunció el nacimiento de su segundo hijo llamado Ismael. Este niño es también el hijo de la actual pareja de Omar, que se llama Lola Romero, aunque se la conoce también como la 'Kardashian gitana'.

Además de Ismael, Omar Montes tiene otro hijo con su expareja Nuria Hidalgo llamado Omar Jr., que tiene 13 años. Su expareja ha dejado claro en alguna entrevista que es un buen padre y siempre ha defendido que el cantante es cariñoso y muy protector con sus hijos.

"Nuestro milagro"

Seis meses después del nacimiento del pequeño Ismael, han vuelto a saltar las alarmas cuando se ha viralizado una publicación de la cuenta de Instagram de Rocío Martín, que tiene poco más de 3.400 seguidores. Esta chica se define en su perfil como una 'business woman' y, además, es la creadora y CEO de una clínica de salud y estética de Madrid.

Su última publicación ha llamado la atención en las redes sociales, ya que, según ella, está embarazada y espera un bebé junto a Omar Montes. Rocío Martín ha publicado las imágenes de las ecografías junto a los siguientes textos: "El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro y un pedacito de nosotros" y "A quién creéis que me parezco...??? A mi mamá o a mi papá?!!"

Durante las primeras 24 horas, esta publicación acumula más de 330 comentarios de todo tipo. Hay gente que ha decidido felicitarla por su embarazo, gente que ha cuestionado la veracidad de sus declaraciones y gente criticando al cantante por su supuesta infidelidad. De momento, Omar Montes no se ha pronunciado sobre este tema, ni para desmentirlo ni para confirmarlo.