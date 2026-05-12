Ni zapatos rojos ni mocasines: este es el raro modelo de zapatillas Nike del papa León XIV antes de llegar al Vaticano

La imagen parece hecha para romper internet, pero no se trata de ninguna de las hermanas Kardashian, sino el papa León XIV, antes de convertirse en pontífice, caminando con sotana y un par de zapatillas Nike blancas con el clásico 'swoosh' negro. Ni los tradicionales zapatos rojos asociados durante años al imaginario papal, ni mocasines solemnes. Lo que asoma bajo la vestimenta religiosa es un calzado deportivo antiguo, discreto y muy poco conocido.

La foto comenzó a circular en redes después de publicarse en el tráiler de 'Leone a Roma', el documental de 'Vatican News' que reconstruye los años de Robert Francis Prevost en la capital italiana, desde su llegada desde EEUU hasta sus etapas como prior general de la Orden de San Agustín y prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Como era de esperar, el detalle no ha pasado inadvertido para los 'fashionistas' y fans de las 'sneakers'. En tiempos donde cualquier imagen puede ser puesta bajo sospecha por la inteligencia artificial, muchos usuarios se preguntaron si la escena era real. La respuesta es sí: la foto forma parte del material difundido por los medios vaticanos y muestra al actual papa en una etapa previa a su elección.

Inspiración tenis retro

Pero, ¿de qué modelo se trataba? Aunque algunos apostaron por unas Air Force 1 o por algún modelo similar de Nike, especialistas en 'sneakers' han identificado el par como unas Nike Franchise Low Plus, un diseño inspirado en el calzado de tenis de los años 70 y 80 que tuvo una reedición en 2008.

No es casual este tipo de zapatillas, ya que es conocido el gusto por el tenis de León XIV. Este modelo de bajo perfil parece encajar con su historia personal. A diferencia de otros pares más icónicos de la marca, las Franchise Low Plus no son un objeto de moda masiva ni una zapatilla fácilmente reconocible para el público general. Justamente por eso, las fotos del pontífice han despertado tanta curiosidad.

El estilo del Papa

La escena también dice algo sobre el estilo del primer pontífice estadounidense de la historia. Nacido en Chicago, Prevost ya había mostrado otros guiños personales, como su simpatía por los White Sox, el equipo de béisbol de su ciudad. En ese sentido, las Nike no funcionan solo como una anécdota 'fashion': también refuerzan una imagen más cercana, cotidiana y menos acartonada del cabeza de la iglesia católica.