Las lágrimas de Leire Martínez tras el inicio de gira de La Oreja de Van Gogh: "Fue terrible, pero la hemos cuidado mucho"

La Oreja de Van Gogh arrancó su gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026' este sábado, con su primer concierto en Bilbao el 9 de mayo. La banda originaria de San Sebastián anunció en octubre el regreso de su vocalista Amaia Montero casi 18 años después de que esta abandonara el grupo.

Justo este día también ha coincidido con que Leire Martínez, también exvocalista de La Oreja de Van Gogh, estaba dando un concierto en la ciudad argentina de Córdoba. Este 'show' forma parte de su también gira, mayoritariamente por Latinoamérica, que empezó el 3 de enero de este año en Tenerife (Islas Canarias).

Concierto cargado de emoción

Esta coincidencia de fechas ha hecho que Martínez ofreciera un concierto cargado de emoción, tanto que en un momento dado en medio de su actuación la artista tuvo que pausar unos momentos, y rompió a llorar hasta el punto de tener que dar la espalda al público durante unos segundos.

Así lo han publicado algunas cuentas de fans de la cantante a través de X, diciendo: "Su emoción nos parte pero ese amor y abrazo de su banda y su gente nos emociona más". Otros seguidores dieron su apoyo a la ex vocalista de la banda con comentarios como: "Fue terrible, ¡¡pero la hemos cuidado mucho!!"

"Es duro decir 'adiós'"

Cuando Leire Martínez ha conseguido recuperarse un poco ha dado un pequeño discurso admitiendo que "una pensaba que no le iba a afectar, pero afecta". La artista interpretó algunas de las canciones de La Oreja con motivo de "rendir homenaje a estos increíbles 17 años de proyecto".

Noticias relacionadas

Aunque la intérprete ha afirmado que "es duro decir 'adiós'" también ha asegurado que todo su público la ha "hecho sentir muy querida y respetada, y jamás la sustituta de nadie".