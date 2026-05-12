Nueva musa global
Hailey Bieber ficha por Mango para su campaña de verano 2026
La modelo y pareja de Justin Bieber traslada su estética más reconocible a una colección estival con sello urbano y espíritu mediterráneo. La marca catalana apuesta por elevar así su posicionamiento internacional
Hailey Bieber vuelve a situarse en el centro del escaparate internacional de la moda. La modelo, empresaria y fundadora de la firma de belleza Rhode ha sido elegida por Mango como nueva embajadora global para su campaña de verano 2026, una colaboración con la que la compañía catalana refuerza su imagen más aspiracional y cosmopolita.
La colección, disponible desde este martes, 12 de mayo en tiendas seleccionadas y en los canales 'online' de Mango en todo el mundo, se inspira en el 'street style' de Los Ángeles y en el estilo personal de Hailey Bieber, convertido desde hace años en una de las referencias más imitadas del universo 'celebrity'. Microshorts, crop tops estructurados, prendas oversize y minivestidos desenfadados forman parte de una propuesta pensada para un verano urbano, fresco y sofisticado.
Los toques en azul y rojo aportan energía a una colección que sigue desarrollando el concepto de marca 'Craft Your Own Story', con el que Mango invita a crear un estilo propio a partir de prendas versátiles y contemporáneas. La firma subraya, además, que las piezas han sido diseñadas en su atelier de Barcelona, integrado por más de 500 expertos.
Larga lista de caras famosas
Con este fichaje, Hailey Bieber se suma a una lista de nombres icónicos que han protagonizado campañas de Mango a lo largo de las últimas décadas. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Kendall Jenner y Kaia Gerber son algunas de las figuras que han formado parte del imaginario de la marca.
La elección de la mujer del cantante Justin Bieber no es casual. Su influencia en la moda, su estética minimalista y su capacidad para convertir en tendencia cada aparición pública encajan con la estrategia de Mango de elevar su posicionamiento internacional.
La compañía, fundada en Barcelona en 1984, está presente en más de 120 mercados y cuenta con más de 2.900 tiendas.
La colaboración llega en el marco del Plan Estratégico 4E 2024-2026 de Mango, basado en los pilares Elevate, Expand, Earn y Empower. Un movimiento con el que la firma continúa apostando por rostros globales capaces de conectar con nuevas generaciones sin perder su sello mediterráneo.
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