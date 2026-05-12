La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: "Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar"

DJ Frank es uno de los disc jockeys históricos en Aragón, responsable musical del primer after en Zaragoza, la KWM, el artista ha participado en muchos proyectos y sigue al pie del cañón en algunos como las fiestas que se realizan en la Coliseum de Almudévar, donde él es el principal valedor. Más allá de eso, esta semana sorprendía en sus redes rescatando la dos únicas sesiones de la discoteca Km.0 de Quinto.

"La famosa discoteca de Quinto de Ebro que solo duró dos fines de semana. Esta cinta corresponde al sábado siguiente, el último que vivió la sala antes de cerrar definitivamente. Una historia tan breve como intensa, que dejó una huella enorme. Y precisamente gracias a aquella locura, al éxito inesperado y a las ganas de seguir adelante, nació la necesidad de buscar un nuevo camino… hasta llegar a Almudévar y abrir Coliseum. A veces, lo que termina demasiado pronto acaba siendo el principio de algo mucho más grande. Otra cinta rescatada, ripeada y guardada para siempre", decía en su mensaje y un enlace a Youtube donde se puede escuchar aquella sesión.

"Fue una invasión al pueblo"

¿Pero qué era la discoteca Km.0 y por qué duró solo dos fines de semana allá por el año 1993? El propio DJ Frank lo explicó en el programa 'Aragón Djs', de Aragón Radio, dirigido por Fran Navarro: "La discoteca duró dos fines de semana, llegó la guardia civil y dijo 'se acabó. Salga usted que queda precintada la discoteca'", empezaba el relato que tenía mucha historia detrás: "En los dos fines de semana que abrió se agotó el agua y el tabaco de todo el pueblo, no había ni un botellín ni un paquete. Aquello fue surrealista total, fue una invasión al pueblo", rememoró entre risas.

"Llegó gente de todos los lados, había una cantidad de gente... No sé decirte, 2.000 o 3.000 personas, las calles estaban llenas, había coches por todos los lados... Recuerdo que el primer fin de semana en la iglesia se celebraba una comunión. El que tomó ese año la comunión, que fue en 1993, y ahora será mayor, seguro que tiene alguna foto en la que sale gente por detrás saludando, gente metiéndose en la iglesia, había gente metiéndose en todos los lados, en la iglesia", explicó.

De hecho, para DJ Frank, aquello fue único: "Es lo más surrealista y divertido que he vivido y he vivido muchas situaciones. Eso era de película de Berlanga o de Pedro Almodóvar", concluyó.