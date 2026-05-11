Omar Montes y su reciente polémica: ¿qué está sucediendo?

A pesar de situarse en el centro de la polémica debido a la sorprendente noticia del inesperado embarazo de Rocío Martín, la todavía pareja de Omar Montes ha optado por el silencio manteniéndose al margen de esta nueva situación que ha irrumpido en la relajada vida que llevaba junto al cantante. Siempre en un discreto segundo plano mediático dejando que sea Omar el que de la cara públicamente, Lola habría decidido poner distancia en su día a día centrándose en su faceta como mamá dedicada al cuidado de su hijo Ismael de tan solo seis meses.

Al igual que Lola, Omar también ha optado por el silencio ante las cámaras disfrutando de su día a día con aparente normalidad rodeado de sus familiares y amigos más cercanos que no se han separado de él ni un segundo. Hace tan solo unas hora, el propio Omar sorprendía a sus seguidores en redes sociales colgando un polémico vídeo en el que se veía cómo rompia la ventanilla de un coche para 'salvar' a un perrito que se encontraba encerrado en el interior sin sus dueños. A pesar de haber disfrazado el gesto de valentía, esta última actuación de Omar ha puesto de manifiesto que no pasa por su mejor momento tomando decisiones impulsivas y sin atender a las consecuencias.

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Por su parte, también Lola ha recurrido a las redes sociales para compartir algunas frases que cobran un significado especial en estos momentos. "Adoro las flores. Odio que rompan las promesas. Soy muy indecisa. Suelo amar mucho y no poco. Parezco fría pero en el fondo soy muy sensible" ha escrito la joven junto a otras muchas frases sobre su forma de entender la vida. Lejos de confirmar las últimas informaciones que apuntaban a que la joven había abandonado el domicilio familiar, en esta ocasión pudimos ver cómo Lola sigue adelante con su día a día entrando y saliendo de la casa que comparte con Omar Montes con total normalidad, aunque con el rostro muy serio ante las preguntas de la prensa.