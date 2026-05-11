El mensaje de Ilia Topuria a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable"

Hace dos meses se anunció que el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje serán los protagonistas en el combate estelar de una velada muy especial de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Este evento tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Casa Blanca, con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

La velada lleva el nombre de UFC Freedom 250 y coincide con el cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La UFC contará con seis combates, y el de Topuria contra Gaethje encabeza el evento en una disputa por el campeonato mundial de peso ligero de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

Visita al anfitrión

Ilia Topuria es actualmente el campeón mundial de peso ligero de la UFC y también ha sido campeón mundial de peso pluma de la misma competición. El luchador, apodado como 'El Matador', tiene un balance actual de 18 victorias y ninguna derrota.

Con motivo de la próxima lucha, los protagonistas de la UFC Freedom 250 se han reunido en el Despacho Oval de la residencia presidencial para conocer personalemnte a Donald Trump, que el día de la competición celebrará su 80 cumpleaños.

"El evento más grande de la historia del deporte"

'El Matador' ha aprovechado su estancia en Miami (Florida) donde se encuentra realizando sus semanas de preparación para el combate. Antes de su llegada a la Casa Blanca, el luchador anunció su encuentro con el presidente a través de redes sociales con una fotografía donde posó junto a Alex Pereira, luchador MMA de la UFC que también asistió al encuentro y se medirá al francés Ciryl Gane en la categoría de peso pesado.

En otro vídeo publicado por Topuria en su cuenta de Instagram, el peleador muestra la conversación que mantuvo con Trump en su visita a la Casa Blanca. El luchador de la UFC aprovechó también para agradecer al magnate "la oportunidad de construir el evento más grande de la historia del deporte y poder experimentar cómo se siente estar en el Despacho Oval".

Topuria tiene fe completa

Ambos se estrecharon la mano, a lo que 'El Matador' le comentó: "Nunca pensé que serías tan amable". Trump, por su parte, le contestó que tiene "una imagen falsa".

Además, Topuria se interesó siendo sarcástico sobre lo que puede pasar en el combate con Justin Gaethje: "¿Por qué querías darle la prueba más dura a tu amigo?", le preguntó al líder estadounidense. A lo que Trump contestó que cada uno de ellos "está luchando contra la prueba más dura". Lejos de quedar ahí, el presidente le rebatió con una pregunta "¿Cuáles son tus posibilidades de ganar?". El actual campeón mundial de peso ligero, sin dudarlo un segundo, contestó que tiene "fe completa, al 100%".